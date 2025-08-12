韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第4話にて、日本人練習生のレンショウが下剋上を起こして沸かせた。

【映像】レジェンドに勝利した7秒のパート

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

シャツをまくり上げて見事な腹筋を披露

ISTエンターテインメントに所属する、17歳のレンショウ。アクロバットが得意で、ムキムキの筋肉が印象的な練習生だ。8人ずつのチームに分かれてパフォーマンスを披露する「1対1ランクバトル」 ではaespaの「Whiplash」を披露するものの、ライバルは実力者が集った“アベンジャーズ”チーム。マスターたちも「ちょっと胸が痛むね」と心配そうに見守る。

中間チェックでレンショウのチームは、歌もダンスもバラバラ。マスターのハンビョルは「みんな音を外しちゃったよね。歌詞も飛んじゃった。この状態だとフィードバックできる言葉がないよ」と唖然とする。キリングパートはメンバーたちがあまり深く考えずに印象で決めたため、センターに立つキム・ダニエルは練習生の評価で「目立たない」「何をしてるのかわからない」と散々な評価を受け、最下位に指名されてしまった。

ダンスの実力が高いレンショウは、中間チェックでマスターから「よかったよ」と称賛を受けていた。改めてキリングパートを決めることになり、レンショウも立候補するも、ダニエルが続投することに決まり、レンショウのパートはわずか7秒に。レンショウは「ステージで観客の記憶に残れず、脱落することになったらどうしよう」「僕の状況は深刻です。怖いです」と落ち込みながらも、勝利に向かって練習を重ね、周囲を鼓舞した。

本番にレンショウのチームはミリタリー調の衣装で登場し、セクシーかつワイルドさもにじむパフォーマンスを展開。レンショウは短いパートそれぞれで強烈な印象を残し、シャツをまくり上げて見事な腹筋を見せると、観客は大いに沸き立った。

練習生からも大きな拍手が寄せられ、「レンショウ、あんなにうまかった？」「レンショウの腹筋見た？すごかったね」「レンショウ、レジェンドだね」と絶賛の声が起こった。

レンショウの対戦相手は振付師として活躍するK-POPを率いるレジェンド・日本人練習生のユメキ（25歳）だったが、結果、レンショウは119対53で勝利。まさかの下克上に練習生たちは絶叫した。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）