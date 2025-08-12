画像はガンガンONLINE「わたしの幸せな結婚」のページ（https://www.ganganonline.com/title/30）より

【第36話1】 8月11日 公開

スクウェア･エニックスは8月11日、同社のWebサイト「ガンガンONLINE」にてマンガ「わたしの幸せな結婚」第36話1「運命の話」を公開した。

本作は、主人公・美世が久堂家に嫁入りすることから始まる、恋愛の物語を描いた和風ファンタジー。第36話1にて、美世と清霞は、帝の子息、尭人（たかいひと）に面会する。

なお、次回更新は9月1日予定。また、アプリ版ガンガンONLINEでは第36話2「運命の輪」の先行公開も行なわれている。

□第36話1「運命の話」のページ

【わたしの幸せな結婚】

願うのは、ほんのわずかな“幸せ”……。異能の家系に生まれながら、その能力を受け継がなかった娘、斎森美世。能力を開花させた異母妹に使用人のように扱われていた。

親にも愛されず、誰にも必要とされない娘。唯一の味方だった幼馴染も異母妹と結婚し家を継ぐことに。

邪魔者になった美世は冷酷無慈悲と噂される久堂家に嫁ぐことに……。

和風ファンタジー×嫁入り。結婚から始まる恋愛の物語。