ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¤Î21ºÐ¥È¥ë¥½¥ï¡ÈÀèÇÚ¡É¡¡Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¤È¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥È¥ë¥½¥ï¡Ê21¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥½¥ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î11Æü¿¼Ìë0»þ²á¤®¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹¹¿·¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖËÜÆü19¡§00¤Ë²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°Æþ¤êÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦Æ°²è¤ò¹¹¿·¡£¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¡ÖMikhail¡¡06.08.2025¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¤È¤Æ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Ç¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥½¥ï¤Ïºò²Æ¤Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥«¡¼¥ë¡¦¥¤¥°¥Ê¥È¥Õ¤È·ëº§¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÇ¥¿±¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢3·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥½¥ï¤Ï18Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç½÷»Ò¤Ç¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2ÅÙ¤Î4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Í¥¾¡¡£ÍâÇ¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Å·ºÍ4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡È½÷»Ò4²óÅ¾»þÂå¡É¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£°Û¼¡¸µ¤Î±éµ»¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÈÀèÇÚ¡É¤ÎÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£