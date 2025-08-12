お笑いコンビ「ナイチンゲールダンス」が中野なかるてぃん（30）が11日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。自身が“したたか”だと思う女性芸人について語った。

この日番組で共演した中国出身の芸人・いぜんについて、中野は「相当したたかですよ」と“暴露”。「大悟さんのことを好きって言ってるじゃないですか。楽屋でも男芸人全員に好きって言って回ってる」と明かすと、いぜんは「言ってねえよ！」と猛ツッコミ。しかし中野は「“なかるてぃんさんデート行きましょうよ”って言って凄い体をくっつけてきて。プリクラの落書きで“ビザ目的”って書いてきて、配偶者ビザを取るために…」と説明すると、番組MCの「千鳥」大悟は「いいボケやん」と感心した。

現役東大大学院生と芸人という二足のわらじを履く、いぜん。毒舌キャラの芸風とは異なり、大学では「もっと陰キャっぽい」といい、「正直大学でももっとツッコミとかしたい」と告白。とはいえ海外での学会発表など実績がないため、キャラを解放すると「嫌われちゃうから」と打ち明けた。

これを受けて大悟が「いぜんは英語もしゃべれるの？」と聞くと、いぜんは「はい、もちろん」と即答。「去年は東大のプログラムで国連とかに行ったりして。アメリカの大使館にビザを取りに行って、“中国人で核融合の専攻です”って言った瞬間、女スパイと思われてパスポートを没収されました」と続けると、大悟は「ちょっと危ないねんな、お前のボケは全部」と笑っていた。