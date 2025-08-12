食べなきゃダメだ食べなきゃダメだ…。

6月限定販売時に話題に

秋田県の大館能代空港の公式SNSアカウントが、同空港内のレストラン「ポートワン」で、2025年9月に『デカ盛り チャーシューメンデラックス』の再販を決定したと投稿しました。『デカ盛り チャーシューメンデラックス』は6月に提供された限定メニューですが、空港ラーメンのイメージとはかけ離れたボリュームで話題を呼びました。



大館能代空港（乗りものニュース編集部撮影）。



このラーメンはバラ・ロース・肩ロースの3種類の手づくりチャーシューが合計300gと極太麺330g（茹で後）、キャベツ、背脂、ネギで構成されています。価格は1500円で、スープは、醤油・味噌・塩の3種類から選べるとのことです。なお、このメニューはランチタイム(11:00〜14:00)限定での提供となるとしています。

今回の投稿とともに添付されたチラシには、ラーメンの内容とともに某有名アニメでよく使われるフォントで、「爆食モード突入」「胃袋補完計画」「食べなきゃダメだ…」といったコメントが書かれています。

今回の再販告知を見たSNSユーザーからは「再販〜」「このボリュームをよく1500円で出せるね…」といったコメントが寄せられています。

【写真】デカすぎィ！ これが「やりすぎちゃった空港ラーメン」圧巻の全貌です