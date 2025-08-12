前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州・山口では１０日から１２日にかけて大雨に見舞われた。

短時間で大雨をもたらす「線状降水帯」が熊本、福岡県などで複数回発生。熊本県では２人が心肺停止の状態で見つかり、福岡と熊本両県で計５人が行方不明となっている。

気象庁によると、１１日午前までの１２時間降水量は、熊本県玉名市４０４・５ミリ、同県八代市３８５・５ミリ、同県甲佐町３６１ミリとなり、いずれも観測史上最大となった。半日で平年の８月１か月分の降水量の２倍前後に達した。同庁は同日、玉名市などに一時、「大雨特別警報」を出した。

甲佐町では同日午後１時半頃、土砂で押し潰された住宅から男性が心肺停止の状態で発見された。八代市でも用水路に転落した乗用車内から女性が心肺停止状態で見つかった。

同庁は、１２日夜から１３日明け方にかけて、北陸や九州北部などで警報級の大雨となる可能性があるとしている。１３日午前６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、北陸と東海１００ミリ、東北と関東甲信、中国、九州北部、沖縄８０ミリ。