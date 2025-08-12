Mrs. GREEN APPLEとローソン「クリスマスケーキ」コラボ、新ビジュアル公開 プレゼント抱えたメンバー
Mrs. GREEN APPLEとローソンがコラボした「MGA クリスマスケーキ」のビジュアルが12日までに、ローソン公式サイトとSNSにて公開された。
【写真】プレゼント抱えたメンバー！Mrs. GREEN APPLEとローソン「クリスマスケーキ」
「MGA クリスマスケーキ 4号」とし、数量限定。8月26日から12月1日の期間、アプリにて予約を受け付ける。12月には店頭でもデザートを別途販売予定。
スポンジ間に、苺ジャムとピーチ・パインがサンドされたケーキ。ローソン限定のメンバーキャラクターピックが付く。価格は4370円（税込）。
ケーキのBOXに専用コードが付いており、アクセスするとMrs. GREEN APPLEのクリスマスメッセージ動画が閲覧できる。
