Mrs. GREEN APPLEの（左から）藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　Mrs. GREEN APPLEとローソンがコラボした「MGA クリスマスケーキ」のビジュアルが12日までに、ローソン公式サイトとSNSにて公開された。

【写真】プレゼント抱えたメンバー！Mrs. GREEN APPLEとローソン「クリスマスケーキ」

　「MGA クリスマスケーキ 4号」とし、数量限定。8月26日から12月1日の期間、アプリにて予約を受け付ける。12月には店頭でもデザートを別途販売予定。

　スポンジ間に、苺ジャムとピーチ・パインがサンドされたケーキ。ローソン限定のメンバーキャラクターピックが付く。価格は4370円（税込）。

　ケーキのBOXに専用コードが付いており、アクセスするとMrs. GREEN APPLEのクリスマスメッセージ動画が閲覧できる。