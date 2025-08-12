万博はホテルでもっとおもしろくなる！「OMO7大阪 by 星野リゾート」が仕掛ける、ホテルでも楽しみ尽くす新感覚コンテンツ「ほれてまうわ、EXPO」とは？
株式会社星野リゾートが展開する「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」では、2025年10月13日(祝)までの期間、「大阪・関西万博」を多角的に楽しめるコンテンツ「ほれてまうわ、EXPO」を実施している。本企画は、万博会場の内外での体験価値を拡張することを目的とした新感覚のホテルコンテンツ。未来型モビリティや万博マニアとのコラボレーション、街歩きツアーなどを通じて、宿泊者に万博や大阪旅の魅力を伝えている。
【写真】「ほれてまうわ、EXPO LIVE！」〜空飛ぶクルマ編〜では、展示機を見ながら、空飛ぶクルマの特徴や仕組みを学べる
■背景
OMO7大阪を運営する株式会社ミナミホテルマネジメントは、「2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)」にPRブロンズパートナー(※1)として参画している。来場者の多くが日本国内から訪れると見込まれるため、大阪の街全体と連携し、より魅力的な観光体験を提供することに力を入れている。
(※1)大阪・関西万博の一層の機運醸成を図るため、大阪・関西万博をPRするメディアやコンテンツなどを提供し、大阪・関西万博のさまざまな広報・プロモーション活動に協力する企業、団体など。
■万博を楽しみ尽くすための新感覚コンテンツ「ほれてまうわ、EXPO」
■「ほれてまうわ、EXPO LIVE！」〜空飛ぶクルマ編〜
大阪・関西万博で空飛ぶクルマのデモフライトを行う株式会社SkyDriveと連携し、同社が開発した有人試験機「SD-03」を館内に展示。展示機への搭乗体験や、空飛ぶクルマによって変化する未来の観光についての解説など、未来の移動体験をホテル内で疑似体験できるコンテンツとなっている。
＜実施概要＞
期間：2025年9月1日(月)〜10月13日(祝)
時間：19時30分〜20時(SD-03の展示は常時実施)
※搭乗体験のみ、10時〜10時30分(最終受付10時15分)で実施
場所：2階 OMOベース
対象：宿泊者
年齢制限：なし
備考：7月1日〜8月31日(日)の間は「SD-03」の展示のみ常時実施
※期間は変更になる可能性あり。最新情報は公式サイトを確認
■「なにわ」ってなんやねん講座〜マニアが語るEXPOの世界〜
万博マニアと呼ばれる藤井秀雄さん、二神敦さんを隔週で招き、マニア独自の視点で万博を多角的に掘り下げる講座を展開。世界各国の博覧会に足を運んだ経験をもとに、マニアが厳選する注目のパビリオンや食、おすすめの来場時間や万博で楽しめる3つの出会いなどを紹介する。世界各国の万博に参加してきたマニアだからこそ知るとっておきの情報を交え、それぞれのマニアにとっての「万博とは何か」をご近所ガイドOMOレンジャーと掛け合いをしながら万博愛たっぷりに語る。
＜実施概要＞
期間：2025年2月13日〜10月13日(祝)毎週水曜
時間：20時30分〜21時
場所：OMOベース
対象：宿泊者
そのほか：藤井さんと二神さんの出演は隔週でいずれか1人
【万博マニアのコメント】
藤井秀雄(ふじいひでお)さん
1970年に開催された大阪万博を訪れて以来、万博の未来感あふれる異次元の世界に魅かれて、国内外の博覧会を追いかけてきました。これまで、9カ国16カ所の博覧会を訪れ、多くの方と交流やバッジの交換を楽しんできました。今回の大阪・関西万博では、ひとりでも多くの方に世界最大の祭典に来ていただき、未来と世界そしてここでしか味わえない別世界でのさまざまな出会いや体験をしていただきたいです。講座では、それが生涯の夢や思い出になってほしいという思いをお伝えし、参加される皆様にワクワクした気持ちになっていただければと思っております。
二神敦(ふたかみあつし)さん
万博を見に訪れた土地は、振り返ると12カ国あまり。その訪問先で、多くの方の優しさに触れました。そして今度は、そんな旅人をお迎えする番です。OMO7大阪のロビーから眺められる新今宮駅、大阪環状線の発車メロディはドヴォルザークの交響曲第9番「新世界より」の第4楽章で、万博の公式行事では必ず流れる曲です。そんな、万博に関連したエピソードに囲まれた場所で2025年の万博についてお話しできることに不思議なご縁を感じつつ...将来、遠い国のどこかで「2025年の大阪・関西万博がきっかけで世界に興味を持ちました」と話す人と出会えることを楽しみにしながら、万博の楽しさをお伝えできればと思っております。
■「ほないこか、ツウな新世界さんぽ〜EXPO Special〜」
昭和レトロな雰囲気が残る大阪・新世界を、ご近所ガイド「OMOレンジャー」と巡る散策ツアー。万博開催期間はEXPO Specialと題し、この期間限定の特別ツアーを開催する。万博と新世界の意外な歴史的つながりを紐解きながら街歩きを楽しめる。
＜実施概要＞
期間：2025年2月13日〜10月13日(祝)
時間：16時〜17時
対象：宿泊者(事前予約制)
※保護者同伴なしでの参加は12歳以上から可能
※熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、OMOベースでのガイドのみの催行(所要約20分)
※買い物代金は自身での支払い(取り扱いが現金のみの店舗あり)
※一部道が狭い部分があるため、バギーの参加不可
※愛犬同伴での参加不可
※約1時間程歩くコースのため、熱中症の予防・対策を行うこと
■122年前の新世界と博覧会のつながりを知る!?「EXPOつながって展」
1903年に現在の新世界で開催され、1970年の大阪万博の開催に影響を与えたとされる「第5回内国勧業博覧会」に関連する貴重な資料を複写し、展示する企画展。展示される資料には、当時使用されていた案内図や入場券、会場を効率的に巡るための「早歩きマップ」などが含まれている。
この展示空間のデザインは、未来のクリエイター育成を目指す「学校法人21世紀アカデメイア専門学校 大阪デザイナー・アカデミー」のグラフィックデザイン学科の学生約30人が担当。未来の若きデザイナーたちの創造性が詰まった空間で、122年前の博覧会に想いをはせることができるコラボレーション展示となっている。
＜実施概要＞
期間：2025年2月13日〜10月13日(祝)
場所：ライブラリーラウンジ
時間：24時間
対象：宿泊者、日帰り
■事前予約なしでも安心！万博をもっと楽しむための新たな取り組み「EXPOサポート」
万博会場へのアクセス方法やチケットの購入方法はもちろん、ご近所ごガイドであるOMOレンジャーが実際に会場へ足を運び、見つけた情報をもとに、今行くべきおすすめのパビリオンや、注目の食事、会場の回り方など万博の楽しみ方を提案。7月1日からは以下3つの新サービスも開始された。
■OMOレンジャーがプレゼンテーション「あなたの知らないEXPO3分トーク」
万博会場に何度も足を運んだOMOレンジャーが、パビリオンの予約をしていなくても満喫できる楽しみ方を3分間でプレゼンテーションするガイドプログラム。万博の楽しみ方が何倍にも膨らむ。
＜実施概要＞
期間：2025年7月1日〜10月13日(祝)
時間：14時〜17時(所要時間3分)
場所：OMOベース(ご近所マップ前)
対象：宿泊者、日帰り(宿泊者優先)
予約：不要(随時受付)
料金：無料
■どこから回る？何を見る？万博迷子を救う「OMOレンジャーおすすめEXPOコース診断」
チャート形式で自分好みのおすすめの回り方を見つける。チャートの診断結果は、「食いしん坊コース」「海外旅行コース」「お子様と楽しむコース」など計6種類。内容は多様で、グルメ重視のルートからファミリー向けの構成まで幅広く用意されており、好みに合わせて、おすすめコースが提案される。
＜実施概要＞
期間：2025年7月1日〜10月13日(祝)
時間：24時間
場所：OMOベース(ご近所マップ横)
■24時間いつでも万博情報をキャッチできる「EXPOボード」
万博に関するちょっとした疑問から、実際に万博を訪れたからこそおすすめできるアドバイスまで、会場を訪れる前に知っておくと便利な情報を提供。事前に情報をキャッチアップできることで、準備万端な状態で会場に向かうことができ、より充実した万博旅が楽しめる。
＜実施概要＞
期間：2025年7月1日〜10月13日(祝)
時間：24時間
場所：OMOベース(ご近所マップ横)
これら新サービスを通じ、パビリオン予約の有無に関わらず万博を楽しめるよう支援している。
上記新サービスを開始した背景として、本ホテルが宿泊者を対象に実施した調査によると、万博に行く予定の約7割の人が、事前にパビリオンの予約が取れていないことが判明。この結果から、予約がなくても万博を十分に楽しみたいというニーズが高まっていることが明らかとなった。こうした背景を受け、予約の有無を問わず、より多くの人が快適に万博を満喫できるよう、提供するコンテンツのさらなる進化を図った。
＜調査概要＞
調査期間：2025年6月12日〜6月25日
調査方法：インタビュー調査
調査対象：万博訪問予定の宿泊者100人
■OMO7大阪(おも) by 星野リゾート
2022年4月22日に開業したOMOブランド10施設目のホテル。新今宮駅の目の前に位置し、交通の便がよく主要観光地へのアクセスにもすぐれている。「なにわラグジュアリー」をコンセプトに掲げ、「笑い」と「おせっかい」といった大阪らしいエッセンスを取り入れたホスピタリティを提供。個性的なファシリティとともに、宿泊者に上質かつ贅沢な旅の時間を提案している。
所在地：大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30
アクセス：新今宮駅(JR・南海電鉄)目の前、動物園前駅(Osaka Metro御堂筋線・堺筋線)、新今宮駅前駅(阪堺電気軌道)から徒歩3分
■「OMO(おも)」とは？
「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる“街ナカ”ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人たちと連携しながら、その街ならではの魅力を掘り起こし、体験として提供する新感覚のホテルブランドとなっている。滞在中には、思いがけない出会いや発見を通じて、訪れた土地そのものを「お気に入り」に感じるような体験ができる点が特徴。
現在、OMOブランドは全国に16施設を展開しており、今後も拡大を予定している。2025年〜2026年冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春には「OMO7横浜」の開業を控えており、今後の展開にも注目が集まっている。
OMO7大阪では、宿泊そのものが万博体験の一部となるような多彩なコンテンツを展開している。会場を訪れる前も、訪れたあとも、大阪という街と万博の魅力にとことん浸れるのが特徴だ。この機会に、新しい旅の形をOMO7大阪で体験してみてはいかがだろうか。
