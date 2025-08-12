子どもが自分の顔に似ていないからと、「托卵」を疑う旦那さんもいるようです……。今回は、夫と子どものDNA鑑定をした人のエピソードをご紹介します。

俺もお前も二重なのに…

「夫はネットなどの影響で『托卵する女性が増えている』って本気で思っているみたい。周りにそんな女性一人もいないのに、影響されすぎ……。私が出産したときも、子どもが自分に似ていないと騒ぎ始めて。最初は適当に流していたけれど、どうやら本気で言っているらしく、DNA鑑定をしろと言ってきたんです……。

『どうして俺もお前も二重なのに子どもは一重なんだ！』と言ってきたけど、赤ちゃんの顔なんて成長とともに変わるし、義母は一重だから隔世遺伝なんじゃないの？ 私が必死に育児しているのに夫は何もしてくれず。文句を言ったら『自分の子どもかわからないのに、育児なんて手伝えない』と言われてブチギレました。

疑われる生活に我慢できず、DNA鑑定をしました。嫌がる子どもを押さえて口腔粘膜をとって……何でこんなことしないといけないんだと悲しくなりました……。

その結果、夫とは親子関係で間違いないと証明されました。夫は『なんだ。よかった』と言っただけ。私は怒りが収まらなかったので、DNAの鑑定書を渡したあとに離婚届も渡しました。自分の妻も信じられない夫なんていらない。夫は必死に謝ってきたけど一生許さないし、絶対に離婚します」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 必死に育児している中、「自分の子どもかわからないのに、育児なんて手伝えない」なんて言われたら怒りが爆発しますよね……。不倫した証拠もないのに、わざわざDNA鑑定をするなんて。それだけで愛情も消え失せますね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。