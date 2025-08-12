「怖いか？私のパワポの才能が」というコメントと共に投稿された、本物そっくりの“車内案内表示”が話題となっている。

【映像】小田急線の“車内案内表示”と全く同じ動きをする様子

注目を集めているのは、現在高校2年生の鉄道ファン「まもうな」さんが投稿した動画。驚くべきクオリティの画像とアニメーションは、プレゼンテーション資料作成ソフト「Power Point」だけで制作されたもの。外部の画像編集ソフトなどは一切使用しておらず、使っているのは「Power Point」のソフトとフォントのみだというから驚きだ。レイアウトやカラーリングはもちろん、駅名の切り替えアニメーションまで、本物と見分けがつかないほどの完成度を誇っている。

「まもうな」さんは、中学受験を終えた後の暇つぶしのために「Power Point」を使った「車内表示」の再現を始めたという。約4年間にわたり独学で制作を続けた結果、今では本物と見間違えるほどのアニメーションを作り上げている。1画面につき1時間ほどで完成させているというから、その才能はまさに鬼才だ。

この投稿は3600万件以上表示され、「パワポってここまでできるんか…」「力技だけど技術も必要で素晴らしすぎます」「ものすごく恐怖を覚えました。才能と労力に笑」といった反響が寄せられている。（ABEMA『週刊BUZZ動画』より）