富山が福岡の19歳FW前田一翔を獲得「勝利のために全力で闘います」来年1月31日までのレンタル
カターレ富山は12日、アビスパ福岡からFW前田一翔(19)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2025年8月12日から2026年1月31日までとなる。
福岡U-18出身の前田は2023年に2種登録され、同年3月のルヴァンカップでトップチームデビュー。2025年からトップチームに正式昇格した。
今季はここまでJ1リーグ戦1試合に出場。また、ルヴァンカップ3試合で1ゴールを記録し、天皇杯では1試合に出場している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW前田一翔
(まえだ・いちか)
■生年月日
2006年6月16日(19歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
175cm/76kg
■経歴
ZYG FC-ルーヴェン福岡-福岡U-18-福岡
■出場歴
J1リーグ:1試合
カップ戦:5試合1得点
天皇杯:2試合
■コメント
▽富山
「カターレ富山に関わる皆様、はじめまして!
この度、アビスパ福岡から期限付きで加入することになりました、前田一翔です!
カターレ富山の勝利のために全力で闘います。応援よろしくお願いします!」
▽福岡
「カターレ富山に期限付き移籍することになりました。
貴重な時間にする為に、必ずパワーアップして帰ってきます。
そして、アビスパ福岡の勝利に貢献できる選手になる為に頑張ってきます!
これからも応援していただけると嬉しいです。絶対に成長します。
行ってきます!」
