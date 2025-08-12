　カターレ富山は12日、アビスパ福岡からFW前田一翔(19)が期限付き移籍で加入することを発表した。移籍期間は2025年8月12日から2026年1月31日までとなる。

　福岡U-18出身の前田は2023年に2種登録され、同年3月のルヴァンカップでトップチームデビュー。2025年からトップチームに正式昇格した。

　今季はここまでJ1リーグ戦1試合に出場。また、ルヴァンカップ3試合で1ゴールを記録し、天皇杯では1試合に出場している。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●FW前田一翔

(まえだ・いちか)

■生年月日

2006年6月16日(19歳)

■出身地

福岡県

■身長/体重

175cm/76kg

■経歴

ZYG FC-ルーヴェン福岡-福岡U-18-福岡

■出場歴

J1リーグ:1試合

カップ戦:5試合1得点

天皇杯:2試合

■コメント

▽富山

「カターレ富山に関わる皆様、はじめまして!

この度、アビスパ福岡から期限付きで加入することになりました、前田一翔です!

カターレ富山の勝利のために全力で闘います。応援よろしくお願いします!」

▽福岡

「カターレ富山に期限付き移籍することになりました。

貴重な時間にする為に、必ずパワーアップして帰ってきます。

そして、アビスパ福岡の勝利に貢献できる選手になる為に頑張ってきます!

これからも応援していただけると嬉しいです。絶対に成長します。

行ってきます!」