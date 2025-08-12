＝LOVE、大谷映美里センターの新曲「内緒バナシ」MV公開 浴衣姿で“憧れの人との淡い恋心”歌う
【モデルプレス＝2025/08/12】指原莉乃がプロデュースする10人組アイドルグループ・＝LOVE（イコールラブ）が8月11日、新曲 「内緒バナシ」 （8月22日リリース）のミュージックビデオをグループ公式YouTubeチャンネルにて公開した。
先日、＝LOVE、≠ME（ノットイコールミー）、≒JOY（ニアリーイコールジョイ）が、夏に届けるスペシャルソングを8月に順次配信リリースすることを発表。その第1弾として、＝LOVEが22日に「内緒バナシ」 をリリースする。
本楽曲はメンバーの大谷映美里がセンターを務め、“憧れの人”との淡い恋心を歌ったPOPなラブソングに仕上がっている。ミュージックビデオは縦型で制作され、夏祭りを舞台に、どんどん近くなる2人の関係を描いたストーリー仕立ての作品に仕上がった。
＝LOVEは、10月8日には19thシングルを発売することが発表されている。9月6日からは広島県・広島サンプラザホールを皮切りに、＝LOVE史上最大動員数となる8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の開催も控えている。（modelpress編集部）
【写真】イコラブ、可愛すぎるプリンセス衣装
◆イコラブ、新曲MV公開 センターは大谷映美里
