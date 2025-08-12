【北野瑠華ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」】 8月29日 発売予定 価格：3,300円

北野瑠華ドラマコラボ写真集「グラぱらっ！」

講談社は、ドラマ『グラぱらっ！』で主演をつとめる元SKE48・北野瑠華さんのドラマコラボ写真集を8月29日に発売する。表紙＆タイトルが解禁された。

2024年に「SKE48」を卒業し、女優・タレントとして幅広く活動中でドラマ「グラぱらっ！」で初主演をつとめる北野瑠華さん。本写真集は「グラぱらっ！」とのコラボ写真集となっている。表紙は、グアムにあるホテルのプールサイドで撮影したビキニカットに、北野が演じる「グラぱらっ！」のヒロイン・葛木さくらのイラストを配した斬新なものになっている。

また、8月30日に東京の書泉ブックタワー、8月31日に名古屋の星野書店 近鉄パッセ店と大阪のTSUTAYA EBISUBASHIにて開催される。

【北野瑠華・コメント】

・写真集ロケの感想

人生初のグアムでした！ グラビア撮影で海外に行くのも今回が初めてだったので、全てが新鮮でとても楽しく撮影できました！ それに、外での撮影の時に通りすがりの現地のおじさんが「Beautiful girl！」って声をかけてくれたり、撮影している様子を車を停めて見てくれたりする方がいて現地ではモテモテでした！ とてもいい気持ちで撮影できました！ 私、グアムでモテるかもしれません！

・写真集の見どころ

今回の写真集は、みなさんが普段見る写真集とは違い、ドラマでは描かれていない物語の続きを見られるような写真集になっています。今回のために『グラぱらっ！』原作の桂あいり先生が絵コンテを描いてくださり、ここでしか見られない葛木さくらの物語がたっぷりと詰まっています。写真集を見ているのにマンガを読んでいるような新しい感覚になりそうな予感！ 是非新しい『グラぱらっ！』の世界を楽しんでください！

・読者へのメッセージ

ドラマ『グラぱらっ！』で葛木さくらを演じました、北野瑠華です。今回の写真集はドラマでは描かれていない、新しい葛木さくらの物語が見られる作品になっています。マンガのようにセリフやさくらの心の声は描かれていませんが、ページをめくるたびにまだ出会ったことないさくらに出会えるはずです。何度も見返して、ここでしか見られないさくらの物語を是非受け取ってください。そして感想もたくさん聞かせてくださいね！