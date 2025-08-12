ダイコク電機<6430.T>が大幅高で５日続伸している。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表した。売上高が１５３億３１００万円（前年同期比１７．７％減）、営業利益が３５億２６００万円（同３６．９％減）となった。営業利益の今通期計画（５３億円）に対する進捗率が６７％となったことを評価する買いが入っている。



主力の情報システム事業ではパチンコホール向け製品などが前期にあった新紙幣流通に伴う改刷対応の需要の反動を受けた。一方、スマートパチンコの導入が想定を上回ったことに伴い関連商品の販売見込みが上振れしたことなどから、２６年３月期通期業績予想は、売上高をこれまでの４４０億円から４８５億円（前期比１５．５％減）に修正した。各利益の見通しは精査中で、業績進捗を踏まえて見直しが必要と判断した場合は速やかに開示する。



出所：MINKABU PRESS