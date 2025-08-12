・マクドナルドが大幅続伸、既存店売上高増収続き２５年１２月期業績予想を上方修正

・サンリオが急反発、複数キャラクター戦略奏功し２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

・サイバーの上値追い鮮烈、投資マネー集中し３年７カ月ぶり高値圏に急浮上

・セイコーＧは一時Ｓ高、２６年３月期業績予想と年間配当計画を上方修正

・児玉化がＳ高カイ気配に張り付く、４～６月期売上高は５．２倍化で短期資金の攻勢加速

・ソフトバンクＧが最高値街道をばく進、売買代金も断トツでＡＩ関連人気を牽引

・木村工機は大幅続伸、第１四半期営業益２１％増で受注残高２４％増

・シャープは大幅５日続伸、２６年３月期業績予想を一転営業増益予想へ上方修正

・フォーカスがカイ気配のまま年初来高値を通過、４～６月期営業利益２．７倍化で今期配当も増額

・サンコールに大量の買い注文、データセンター向け光デバイス好調で業績大幅増額がサプライズに



