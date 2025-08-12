PEDROが、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』を9月10日にリリース。また、収録曲「1999」が8月15日に先行配信される。

本情報は、8月11日に日比谷野外大音楽堂にて行われた単独公演にて発表されたもの。同公演では、未発表の新曲全6曲もパフォーマンスされた。

本作は、“昔の方がよかったとか舐めんなよ”というアユニ・Dの決意が感じ取れるキャッチコピーを掲げ、“原点回帰”をコンセプトに自身の内面を曝け出したものに。CD付属のBlu-ray／DVDには、7月まで開催していた全国ツアー『PEDRO TOUR 2025「LITTLE HEAVEN TOUR」』の東京公演の模様が完全収録される。オフィシャルショップでは、本作のダウンロードカード付属のジャケットイラストをプリントしたTシャツなども販売中だ。

なお、PEDROは10月より全国ツアー『I am PEDRO TOUR』の開催を控えている。

