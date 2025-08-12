＜動意株・１２日＞（前引け）＝サイバー、セイコーＧ、児玉化、サンコール
サイバーエージェント<4751.T>＝上昇加速。７月１日につけた年初来高値１６７７円も一気に払拭し、時価は２２年１月以来３年７カ月ぶりの高値圏に突入している。前週末８日取引終了後、２５年９月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４２０億円から６６０億円（前期比６５％増）に大幅増額した。ゲーム事業が好調で、新規タイトルの貢献に加え既存タイトルの健闘が収益押し上げ要因となっており、ネットＴＶの「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」を中心としたメディア事業も順調で商機が高まっている。これを受けてファンド筋など大口の投資マネーが食指を動かしているもようだ。
セイコーグループ<8050.T>＝一時ストップ高。同社は８日取引終了後、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。営業利益の見通しは従来の２２５億円から２３５億円（前期比１０．６％増）に引き上げた。売上高予想も３１２０億円から３１４０億円（同３．０％増）に上方修正。足もとでエモーショナルバリューソリューション事業（ＥＶＳ事業）とデバイスソリューション事業（ＤＳ事業）がともに好調なことが主な要因だとしている。また、中間配当と期末配当をそれぞれ従来計画比５円増額の６０円にすることもあわせて発表。これにより、年間配当は１２０円（前期は１００円）となる。
児玉化学工業<4222.T>＝物色人気が集中。１００円高はストップ高となる６９１円でカイ気配に張り付いている。住宅や自動車向けを主力とする樹脂加工メーカーで、自動車やトラックの内外装部品などニーズに対応したＯＥＭメーカーとして実績が高い。業績は抜群の変化率で、前週末８日に開示した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は経営統合効果もあってトップラインが前年同期比５．２倍となる２００億８７００万円と変貌した。営業利益は４億２７００万円と前年同期の１０００万円から様変わりとなっている。これが短期資金の攻勢を一段と勢いづかせている。
サンコール<5985.T>＝物色の矛先向かいカイ気配。大手自動車メーカー向けに自動車エンジン用バネなどを主力展開するが、高い商品技術力を背景にＡＩデータセンター向け光コネクターや光アダプターなどの光関連デバイスでも実績を重ねている。足もとの業績もデータセンター向けなどを中心に好調を極めており、前週末８日取引終了後に２６年３月期の業績予想の上方修正を発表した。営業利益は従来見通しの２５億円から４７億円（前期比３７％増）に大幅増額しており、１８期ぶりの過去最高更新を見込む。これがポジティブサプライズとなって買いを呼び込んでいる。また、好業績を背景に株主還元も強化し、今期年間配当を従来計画の５円から１０円にすることも併せて発表しており、物色人気に拍車をかけている。
※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。
出所：MINKABU PRESS
