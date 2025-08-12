ロボペイ、今期経常を12％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も2円増額

ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ <4374> [東証Ｇ] が8月12日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の経常利益(非連結)は前年同期比65.9％増の3.8億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の6.1億円→6.8億円(前期は4.8億円)に12.1％上方修正し、増益率が27.3％増→42.7％増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益は前年同期比21.0％増の3億円に伸びる計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の20円→22円(前期は15円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の経常利益は前年同期比91.5％増の2.2億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の17.3％→27.6％に急上昇した。



