京成線堀切菖蒲園駅から歩いてすぐのところに立ち食いそば屋「米十」がオープンしたのが2024年4月初旬。取材もして何度か足を運んでいたのだが、同年8月頃、突然閉店してしまった。その後の10月、同じ場所に「立ち食いそば串かつ京屋」ができたという情報は耳にしていたのだが、なんとなく足が遠のいていた。1年近く経ってようやく訪問してみようと思い、堀切菖蒲園駅に降り立った。

「立ち食いそば串かつ京屋」は「米十」の跡地に昨年オープン

2025年8月4日、午後1時過ぎ。改札を出ると暑さはまさに狂気的だった。駅前からみる景色はかげろうの中に揺れているよう。改札を出てすぐ北へ進む。この通りは相変わらずラーメン屋激戦区だ。

1分ほど歩くと右手にそばの看板が見えてきた。「立ち食いそば串かつ京屋」である。外観は「米十」と同じ。軒先テントの文字も流用している。無駄のない改装は重要だ。なかなか好感が持てる。



外観は前の店の面影が残る

ガラスには「下町ハイボール地域最安値250円」、「かき氷」、「名物ジャンボかきあげそば500円」などのPOPが一面に貼ってある。

入店すると店内はほぼ居ぬきで内装はほぼ旧店のものを利用している。

椅子やテーブルも昔のままである。

オジサンの店主がいるだろうと思いきや…

「いらっしゃ〜い」と女将さんの挨拶が耳に飛び込んできてびっくりした。正直なところ、オジサンの店主がいるだろうと思い込んでいたのである。

少し慌てながら、昼の営業内容を聞くと「平日はランチメニューでやってますけど、お酒やつまみは頼めますよ」と女将が大人っぽいアンニュイな感じで教えてくれた。

壁一面に貼られたメニューをよくみてみると、串揚げ、一品メニュー、お酒のつまみ、ドリンクに区分されている。

結構マメな性格なようだ。串揚げ、一品メニューは平日の夕方の5時過ぎから、土日は12時から提供しているとのこと。

ランチメニューのオススメを聞いてみると「ジャンボかき揚げそば/うどんがイチオシです。初めは色んな天ぷらもあったんですけど、今はこれだけでやってます」と教えてくれた。そこで「ジャンボかき揚げそば」を頼むことに。狂ったような暑さだったので「金宮のぶどう割り」、「いたわさ」も追加注文した。

店内には客は私ひとりだけ。静寂な不思議な世界だ。女将はラジオから流れる曲に合わせて歌いながらそばを茹で始めた。そばは近隣の荒川製麺の茹で麺を使用している。色々食べて決めたそうだ。荒川製麺の麺を使っている立ち食いそば屋が減っていたのでこれは嬉しい。

壇蜜似の京ママはゆるーい雰囲気

女将はなかなか美人で面白い。壇蜜似だと常連さんにもよく言われるそうだ。本人は雛形あきこ似だと主張している。本人は女将より京ママと呼んでほしいとのこと。

そこで京ママ（推定年齢35歳）になぜこちらで店を始めたのか聞いてみるとこれがなかなか面白かった。

京ママはとにかく料理を作ることが大好きだという。総菜会社に8年、その後学校給食の調理担当を2年、さらに居酒屋飲食店で4年ほど勤務。その間に調理の研鑽を積んだのだとか。小さくても立ち飲みのような店でもいいからとにかく自分の店を出したかったと語る京ママ。そして、去年の9月頃、この物件が空いたので、店のオーナーと一緒に内覧に来て、明るい雰囲気が気に入って一発で契約したという。

「ジャンボかき揚げそば」「金宮のぶどう割り」「いたわさ」登場

そんな話をしているとおそばが出来上がった。大きめのうつわに白醤油系の関西系のつゆ、そば、玉ねぎと人参で作ったかき揚げが乗って登場した。

まず、つゆをひとくち。昆布のうまみが広がってうまい。昆布を前日から水につけて出汁をとっている。それに鰹節などで出汁をとり合わせて完成させる。返しは関西系の明るく口当たりのよい醤油。そばは荒川製麺の茹で麺だがコシもありしっかりとしたタイプだ。かき揚げは確かに大き目でいい具合だ。かき揚げはなくなれば追加で揚げている。

「金宮のぶどう割り」もいってみよう。

金宮は並々と注がれていて受け皿にまでこぼれている。これにぶどうエキスを自分で入れて味わうというわけである。「いたわさ」は結構量もあってよい。平日の午後、至福の時間が流れている。

温かいそばだけでなく、冷たいそば「冷しとろろ昆布そば」も追加注文した。京ママはまたもや歌を口ずさみながら手際よく完成させた。

こちらの冷たいつゆも昆布の出汁が利いてかなりうまい。とろろ昆布は冷たいそばにもよく合う。荒川製麺のそばも冷しで食べてもしっかりしていてなかなかよい。

自信の売れ筋は「串揚げ」

京ママ自信のこちらの売れ筋である「串揚げ」がどうしても食べたくなった。そばと食べてもうまいに違いない。まだ時刻は午後5時を回っていなかったが、無理を承知でお願いしてみると「今日は空いてるからいいですよ」とニッコリ応じてくれた。

人気は「紅しょうが豚バラ巻き」、「油あげチーズ」、「かまぼこ」、「大葉豚バラ巻き」、「バームクーヘン」あたりだというので3本ほど京ママに見繕ってもらってお願いした。

すると仕込み済みの種を泥につけて、細かいパン粉につけて手際よく揚げていく。作ってくれたのは、左から「紅しょうが豚バラ巻き」、「油あげチーズ」、「かまぼこ」。

「紅しょうが豚バラ巻き」はアツアツで紅しょうがは大きめにカットされている。豚バラからジュワッと汁があふれる。色合いも抜群。

「油あげチーズ」はトロッとしたチーズが油あげに沁みている。

「かまぼこ」は少しホクッとした食感が堪らない。

ソースをつけなくても下味が付いているので食べやすいし、これは蕎麦と一緒に食べてもなかなかよいコンビネーションだ。

京ママからの挨拶

最後に京ママからお客様へ挨拶をいただいた。

「立ち食いそば串かつ京屋では、料理好きな私が手際よくチャチャッと作れる粋なメニューを揃えていいます。土日や平日5時以降は串揚げや一品料理を用意できます。平日昼からはそば、うどんやお酒、お酒のつまみを提供しています。お盆の時期は昼から串揚げも提供する予定です。是非、お越し下さいね」

堀切菖蒲園駅近くに去年オープンした「立ち食いそば串かつ京屋」はせんべろnetなどにも紹介されているように、串揚げ中心の気さくな居酒屋料理が楽しめ、そばうどんも一緒に楽しめるなんとも使い勝手のいい店だった。壇蜜似の京ママが切り盛りするゆるーい雰囲気も堪らない。今度は土日に訪問してグイグイ飲んで串揚げをのせた温かいそばを食べてみようと思う。

INFORMATION

「立ち食いそば串かつ京屋」

住所 東京都葛飾区堀切5-5-2

営業時間 12：00〜22：00

定休日 火曜水曜（8/7〜8/17は休まず営業）

https://x.com/nechiko0220

（坂崎 仁紀）