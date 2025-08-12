12日前引けの日経平均株価は5日続伸。前週末比1029.19円（2.46％）高の4万2849.67円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1031、値下がりは536、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を199.89円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が194.49円、ファストリ <9983>が168.55円、東エレク <8035>が30.39円、ＫＤＤＩ <9433>が29.38円と続いた。



マイナス寄与度は10.67円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が7.06円、任天堂 <7974>が4.56円、ＮＸＨＤ <9147>が3.85円、花王 <4452>が3.61円と並んだ。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落はその他製品、水産・農林、陸運の3業種にとどまった。値上がり率1位は鉱業で、以下、銀行、情報・通信、非鉄金属、証券・商品、輸送用機器と続いた。



