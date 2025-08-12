ETF売買動向＝12日前引け、農中Ｊリート、ＧＸメタ日株が新高値 ETF売買動向＝12日前引け、農中Ｊリート、ＧＸメタ日株が新高値

12日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比10.4％増の2600億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.9％増の2233億円だった。



個別ではｉシェアーズ ＭＳＣＩ ジャパン気候変動 <2250> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、グローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、上場日本高配当 <1698> 、ＮＥＸＴ 不動産 <1633> など112銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均インバース <1456> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> など15銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 銀行 <1631> が3.58％高、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> が3.54％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が3.15％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.21％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1029円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1191億7500万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金731億6900万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が291億6600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が162億9800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が148億100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億900万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が79億5000万円の売買代金となった。



株探ニュース

