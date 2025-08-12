『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間SP第2弾アーティスト発表！超とき宣、Perfume、Da-iCE他

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■m-floはチョコレートプラネット＆渡辺直美によるユニットn-chocoとのコラボ曲をテレビ初披露！

『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間スペシャルが、8月18日19時よりTBSにて放送。このたび第2弾となる豪華出演アーティストが解禁された。

【出演アーティスト / 歌唱楽曲】※アーティスト名50音順

ano「ハッピーラッキーチャッピー」

m-flo「ELUSIVE」「come again」

大泉 洋「キラーチューン！」

Omoinotake「フェイクショー」

ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」

SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」

Da-iCE「ノンフィクションズ」「Tasty Beating Sound」

超ときめき♡宣伝部「超最強」「最上級にかわいいの！」

Perfume「巡ループ」

PG「BANABANA」

BE:FIRST「夢中」「空」

FUNKY MONKEY BΛBY’S「Come back home」

SUNGHO・RIWOO・TAESAN（BOYNEXTDOOR）「青と夏」（Mrs. GREEN APPLE）

■フェス企画

西野カナ「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」「EYES ON YOU」他

【見どころ】

m-floは、チョコレートプラネットと渡辺直美によるユニット「n-choco」との話題のコラボレーション曲「ELUSIVE」をテレビ初披露。さらに、大ヒット曲「come again」も届ける。

超ときめき♡宣伝部は「令和の推し活ソング」としてTikTokで大きな話題となっている「超最強」、さらに大ヒット曲「最上級にかわいいの！」の2曲のライブを披露。

Da-iCEは2025年の夏の高校野球応援ソングとして書き下ろされた「ノンフィクションズ」をパフォーマンス。さらに、先日放送された『音楽の日』から、“ココロ踊るお祭りソングを作ってほしい”というオファーを受け作詞作曲した新曲「Tasty Beating Sound」を披露する。

また、Perfumeが話題のドラマ主題歌として書き下ろされた最新曲「巡ループ」をフルサイズでテレビ初披露する他、BOYNEXTDOORのSUNGHO、RIWOO、TAESANが、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」をスペシャルパフォーマンス。リスペクトする楽曲で、ここだけしか見られない魅力溢れるパフォーマンスを展開する。

番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

08/18（月）19:00～22:57

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/