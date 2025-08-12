『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間SP第2弾アーティスト発表！超とき宣、Perfume、Da-iCE他
■m-floはチョコレートプラネット＆渡辺直美によるユニットn-chocoとのコラボ曲をテレビ初披露！
『CDTVライブ！ライブ！』夏の4時間スペシャルが、8月18日19時よりTBSにて放送。このたび第2弾となる豪華出演アーティストが解禁された。
【出演アーティスト / 歌唱楽曲】※アーティスト名50音順
ano「ハッピーラッキーチャッピー」
m-flo「ELUSIVE」「come again」
大泉 洋「キラーチューン！」
Omoinotake「フェイクショー」
ORANGE RANGE 「イケナイ太陽」
SEAMO「ルパン・ザ・ファイヤー」
Da-iCE「ノンフィクションズ」「Tasty Beating Sound」
超ときめき♡宣伝部「超最強」「最上級にかわいいの！」
Perfume「巡ループ」
PG「BANABANA」
BE:FIRST「夢中」「空」
FUNKY MONKEY BΛBY’S「Come back home」
SUNGHO・RIWOO・TAESAN（BOYNEXTDOOR）「青と夏」（Mrs. GREEN APPLE）
■フェス企画
西野カナ「会いたくて 会いたくて」「GO FOR IT !!」「EYES ON YOU」他
【見どころ】
m-floは、チョコレートプラネットと渡辺直美によるユニット「n-choco」との話題のコラボレーション曲「ELUSIVE」をテレビ初披露。さらに、大ヒット曲「come again」も届ける。
超ときめき♡宣伝部は「令和の推し活ソング」としてTikTokで大きな話題となっている「超最強」、さらに大ヒット曲「最上級にかわいいの！」の2曲のライブを披露。
Da-iCEは2025年の夏の高校野球応援ソングとして書き下ろされた「ノンフィクションズ」をパフォーマンス。さらに、先日放送された『音楽の日』から、“ココロ踊るお祭りソングを作ってほしい”というオファーを受け作詞作曲した新曲「Tasty Beating Sound」を披露する。
また、Perfumeが話題のドラマ主題歌として書き下ろされた最新曲「巡ループ」をフルサイズでテレビ初披露する他、BOYNEXTDOORのSUNGHO、RIWOO、TAESANが、Mrs. GREEN APPLEの「青と夏」をスペシャルパフォーマンス。リスペクトする楽曲で、ここだけしか見られない魅力溢れるパフォーマンスを展開する。
番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
08/18（月）19:00～22:57
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/