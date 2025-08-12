◆米大リーグ アストロズ―レッドソックス（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手が１１日（日本時間１２日）、敵地のアストロズ戦、ベンチスタートだったが７回に代打で登場し、右翼線にタイムリー二塁打を放ち、代走と交代しベンチに下がった。打率は２割５分８厘となった。

４点ビハインドの７回２死二塁だった。吉田は右腕ネリスのカウント１―２からの低めのスプリットをすくい上げた。打球は右翼線に落ちるタイムリー二塁打。悠々と二塁を陥れた吉田は両手を挙げてベンチからの声援に応えた。

吉田は現地７月３０日、敵地のツインズ戦の９回に、内野手のクレメンスの８３キロの山なりのボールを強振し、右翼席にたたき込んで今季第１号。８月８日パドレス戦でも２号２ランを放つなど復調気配。最近４試合で５打点目となった。

右肩手術から復帰した吉田は７月９日のロッキーズ戦で今季デビュー。後半戦は２２試合でスタメン出場が１４度。チームの打線好調でライバルも多くこの日が８試合目のベンチスタート。常時出場のためにもこのまま打ちまくりたい。