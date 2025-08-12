12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数309、値下がり銘柄数254と、値上がりが優勢だった。



個別ではクラスターテクノロジー<4240>がストップ高。Ｌ ｉｓ Ｂ<145A>、イオレ<2334>、ランディックス<2981>、ＬＡホールディングス<2986>、アンビション ＤＸ ホールディングス<3300>など38銘柄は年初来高値を更新。アルファクス・フード・システム<3814>、Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、ＳＴＧ<5858>、スポーツフィールド<7080>、シーユーシー<9158>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＢＴＭ<5247>がストップ安。ダイブ<151A>、アスア<246A>は一時ストップ安と急落した。オルツ<260A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>、フラー<387A>、カルナバイオサイエンス<4572>、クリングルファーマ<4884>など6銘柄は年初来安値を更新。揚羽<9330>、ＪＤＳＣ<4418>、ＷＤＢココ<7079>、ｋｕｂｅｌｌ<4448>、リボミック<4591>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

