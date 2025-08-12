ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 119175 2.1 31490
２. <1357> 日経Ｄインバ 29166 4.3 8636
３. <1360> 日経ベア２ 16298 20.9 212.1
４. <1321> 野村日経平均 14801 24.0 44150
５. <1458> 楽天Ｗブル 9409 27.7 37330
６. <1459> 楽天Ｗベア 7950 24.8 348
７. <1579> 日経ブル２ 6981 24.2 339.0
８. <1330> 日興日経平均 4859 233.5 44210
９. <1540> 純金信託 3010 -27.9 15025
10. <1306> 野村東証指数 2943 -5.3 3188.0
11. <1568> ＴＰＸブル 2540 -18.3 576.2
12. <1571> 日経インバ 2316 476.1 502
13. <1580> 日経ベア 2274 146.9 1334.5
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2184 28.9 2041.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1966 -19.3 48460
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1791 -8.4 44010
17. <1329> ｉＳ日経 1634 69.3 4423
18. <1489> 日経高配５０ 1582 -2.9 2475
19. <2625> ｉＦＴＰ年４ 1464 2021.7 3073
20. <1655> ｉＳ米国株 1417 166.9 680.6
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1158 -2.3 217
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 993 110.4 787.1
23. <1346> ＭＸ２２５ 982 75.0 44210
24. <1358> 日経２倍 912 -17.6 59450
25. <2555> 東証リート 767 38250.0 1956.0
26. <1615> 野村東証銀行 761 30.1 436.6
27. <1328> 野村金連動 697 4.7 11920
28. <2644> ＧＸ半導日株 694 -18.4 1897
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 692 99.4 2098
30. <1597> ＭＸＪリート 578 -15.2 1964.5
31. <1545> 野村ナスＨ無 569 69.3 35240
32. <1369> Ｏｎｅ２２５ 554 45.4 42980
33. <1595> 農中Ｊリート 529 116.8 1943.0
34. <1398> ＳＭＤリート 513 362.2 1960.5
35. <1356> ＴＰＸベア２ 463 -42.7 221.9
36. <1326> ＳＰＤＲ 459 -57.5 45750
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 418 -9.7 314.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 404 103.0 27175
39. <1308> 日興東証指数 389 -37.8 3149
40. <1476> ｉＳＪリート 386 459.4 1956
41. <1541> 純プラ信託 382 213.1 5884
42. <1397> ＳＭＤ２２５ 374 113.7 43340
43. <2865> ＧＸＮカバコ 367 211.0 1093
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 367 -22.2 53540
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 364 222.1 1094
46. <2036> 金先物Ｗブル 360 40.1 100100
47. <2244> ＧＸＵテック 356 98.9 2715
48. <1678> 野村インド株 350 -0.6 331.2
49. <1456> ｉＦ日経ベ 337 110.6 2138
50. <200A> 野村日半導 334 7.1 1711
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 119175 2.1 31490
２. <1357> 日経Ｄインバ 29166 4.3 8636
３. <1360> 日経ベア２ 16298 20.9 212.1
４. <1321> 野村日経平均 14801 24.0 44150
５. <1458> 楽天Ｗブル 9409 27.7 37330
６. <1459> 楽天Ｗベア 7950 24.8 348
７. <1579> 日経ブル２ 6981 24.2 339.0
８. <1330> 日興日経平均 4859 233.5 44210
９. <1540> 純金信託 3010 -27.9 15025
10. <1306> 野村東証指数 2943 -5.3 3188.0
11. <1568> ＴＰＸブル 2540 -18.3 576.2
12. <1571> 日経インバ 2316 476.1 502
13. <1580> 日経ベア 2274 146.9 1334.5
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ 2184 28.9 2041.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1966 -19.3 48460
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1791 -8.4 44010
17. <1329> ｉＳ日経 1634 69.3 4423
18. <1489> 日経高配５０ 1582 -2.9 2475
19. <2625> ｉＦＴＰ年４ 1464 2021.7 3073
20. <1655> ｉＳ米国株 1417 166.9 680.6
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1158 -2.3 217
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 993 110.4 787.1
23. <1346> ＭＸ２２５ 982 75.0 44210
24. <1358> 日経２倍 912 -17.6 59450
25. <2555> 東証リート 767 38250.0 1956.0
26. <1615> 野村東証銀行 761 30.1 436.6
27. <1328> 野村金連動 697 4.7 11920
28. <2644> ＧＸ半導日株 694 -18.4 1897
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 692 99.4 2098
30. <1597> ＭＸＪリート 578 -15.2 1964.5
31. <1545> 野村ナスＨ無 569 69.3 35240
32. <1369> Ｏｎｅ２２５ 554 45.4 42980
33. <1595> 農中Ｊリート 529 116.8 1943.0
34. <1398> ＳＭＤリート 513 362.2 1960.5
35. <1356> ＴＰＸベア２ 463 -42.7 221.9
36. <1326> ＳＰＤＲ 459 -57.5 45750
37. <1475> ｉＳＴＰＸ 418 -9.7 314.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 404 103.0 27175
39. <1308> 日興東証指数 389 -37.8 3149
40. <1476> ｉＳＪリート 386 459.4 1956
41. <1541> 純プラ信託 382 213.1 5884
42. <1397> ＳＭＤ２２５ 374 113.7 43340
43. <2865> ＧＸＮカバコ 367 211.0 1093
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 367 -22.2 53540
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 364 222.1 1094
46. <2036> 金先物Ｗブル 360 40.1 100100
47. <2244> ＧＸＵテック 356 98.9 2715
48. <1678> 野村インド株 350 -0.6 331.2
49. <1456> ｉＦ日経ベ 337 110.6 2138
50. <200A> 野村日半導 334 7.1 1711
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース