　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　119175　　　 2.1　　　 31490
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29166　　　 4.3　　　　8636
３. <1360> 日経ベア２　　　 16298　　　20.9　　　 212.1
４. <1321> 野村日経平均　　 14801　　　24.0　　　 44150
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9409　　　27.7　　　 37330
６. <1459> 楽天Ｗベア　　　　7950　　　24.8　　　　 348
７. <1579> 日経ブル２　　　　6981　　　24.2　　　 339.0
８. <1330> 日興日経平均　　　4859　　 233.5　　　 44210
９. <1540> 純金信託　　　　　3010　　 -27.9　　　 15025
10. <1306> 野村東証指数　　　2943　　　-5.3　　　3188.0
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　2540　　 -18.3　　　 576.2
12. <1571> 日経インバ　　　　2316　　 476.1　　　　 502
13. <1580> 日経ベア　　　　　2274　　 146.9　　　1334.5
14. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　2184　　　28.9　　　2041.5
15. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1966　　 -19.3　　　 48460
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1791　　　-8.4　　　 44010
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　1634　　　69.3　　　　4423
18. <1489> 日経高配５０　　　1582　　　-2.9　　　　2475
19. <2625> ｉＦＴＰ年４　　　1464　　2021.7　　　　3073
20. <1655> ｉＳ米国株　　　　1417　　 166.9　　　 680.6
21. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1158　　　-2.3　　　　 217
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 993　　 110.4　　　 787.1
23. <1346> ＭＸ２２５　　　　 982　　　75.0　　　 44210
24. <1358> 日経２倍　　　　　 912　　 -17.6　　　 59450
25. <2555> 東証リート　　　　 767　 38250.0　　　1956.0
26. <1615> 野村東証銀行　　　 761　　　30.1　　　 436.6
27. <1328> 野村金連動　　　　 697　　　 4.7　　　 11920
28. <2644> ＧＸ半導日株　　　 694　　 -18.4　　　　1897
29. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 692　　　99.4　　　　2098
30. <1597> ＭＸＪリート　　　 578　　 -15.2　　　1964.5
31. <1545> 野村ナスＨ無　　　 569　　　69.3　　　 35240
32. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 554　　　45.4　　　 42980
33. <1595> 農中Ｊリート　　　 529　　 116.8　　　1943.0
34. <1398> ＳＭＤリート　　　 513　　 362.2　　　1960.5
35. <1356> ＴＰＸベア２　　　 463　　 -42.7　　　 221.9
36. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 459　　 -57.5　　　 45750
37. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 418　　　-9.7　　　 314.0
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 404　　 103.0　　　 27175
39. <1308> 日興東証指数　　　 389　　 -37.8　　　　3149
40. <1476> ｉＳＪリート　　　 386　　 459.4　　　　1956
41. <1541> 純プラ信託　　　　 382　　 213.1　　　　5884
42. <1397> ＳＭＤ２２５　　　 374　　 113.7　　　 43340
43. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 367　　 211.0　　　　1093
44. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 367　　 -22.2　　　 53540
45. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 364　　 222.1　　　　1094
46. <2036> 金先物Ｗブル　　　 360　　　40.1　　　100100
47. <2244> ＧＸＵテック　　　 356　　　98.9　　　　2715
48. <1678> 野村インド株　　　 350　　　-0.6　　　 331.2
49. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 337　　 110.6　　　　2138
50. <200A> 野村日半導　　　　 334　　　 7.1　　　　1711
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース