ベールに包まれていたガウディの秘密が１００年ぶりに姿を表わした。バルセロナを代表する建築物であるカサ・バトリョが最近建物の裏ファサードと中庭の復元作業を完了した。

今回のプロジェクトはカサ・バトリョ史上最も意味あるプロジェクトのひとつで、バトリョ家族の専用空間だった中庭をアントニ・ガウディが１９０６年に設計したデザインを基に復元したものだ。

１９１５年以降、カサ・バトリョの裏ファサードは本来の色を失い、植木鉢やパーゴラのような庭園構成物が消失するなど数回の変形を体験した。

１９５０年代と１９９０年代にも部分的な復元があったが、全面的な復元作業は今回が初めてだ。深層的な研究調査を通じて復元作業が始められ、その過程で驚くべき事実が明らかになった。

約３５０万ユーロが投入され、大規模復元チームと地域の職人が参加して陶磁器、ガラス、鉄材、木材、石膏など多様な材料が本来の華麗さを取り戻した。

復元作業は徹底した計画により進められ、カサ・バトリョだけでなく、複数の職人の工房でも並行された。数世紀にわたり伝えられてきた伝統技法を保存しながらも現代的基準に合わせて再解釈することによりガウディの匠の精神と生きた遺産としての価値を生き返らせた。

カサ・バトリョの責任者ゲイリー・ゴーティエ氏は「ガウディの天才的才能と匠の精神が宿った偉大な遺産を後世に伝えられ光栄であり、この歴史的な瞬間を経験でき意味が大きい」と話した。続けて「今回の復元作業はバルセロナだけでなく全世界に伝える意味深いプレゼント」と付け加えた。

今回の復元はカサ・バトリョのユネスコ世界文化遺産登録２０周年と合わさり格別な意味を持つ。バトリョ一家が休息を取った庭園とダイニングルームにつながる中庭と裏ファサードが重点的に復元された。

裏ファサードの側面と上段のガラスとセラミックのトレンカディス、スタッコの部分が復元され、ひどく損傷したバルコニー構造物、鉄製欄干、木製サッシとバルコニー、モザイクタイルまで精密に復元し本来の姿を取り戻した。

中庭では長時間失われていた植木鉢と中央のアーチ型パーゴラなどが復元された。８万 ５０００個に達する幾何学模様のモザイクタイルを当時の方式そのままに再現し、鉄製のドアと欄干、スタッコの壁、ガラスとセラミックで作われたトレンカディスの装飾も原形に近く復元された。

復元作業に関する詳しい内容はカサ・バトリョが運営するネイバー公式ブログを通じて確認できる。