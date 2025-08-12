〈「日本一の通勤地獄」かも…朝の“混雑率”が5年連続トップなのに、なぜか赤字の「残念すぎる路線」とは《2024年度・公営、地下鉄、新交通システム混雑度ランキング》〉から続く

国土交通省が例年発表している「混雑率調査」。JR路線や地下鉄・私鉄路線の混雑率（ピーク時の1時間で、輸送人員÷輸送力で算出した数値）が明らかになっている。

目安としては「混雑率100％」が「座席につくか、座席前の吊革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる」状態。「混雑率150％」は「肩が触れ合わない程度」（2023年度に表現が改定されるまでは「広げて楽に新聞を読める」くらい）だ。



混雑率の目安（国土交通省資料より）

今回は2024年度の調査から「民鉄・モノレール」のランキングを見ていく。（全3回の3回目／JR編を読む／地下鉄・公営・新交通システム編を読む）

混雑率1位の路線は「東京」でも「大阪」でもない

大手民鉄の混雑度について「首都圏を拠点にする路線がさぞかし混み合っているのだろう」と思いきや、実態はやや異なる。1位は何と、福岡を走る西日本鉄道の貝塚線だ。

1位：西日本鉄道・貝塚線（計測区間：名島〜貝塚）

混雑率：164％（2023年：158％ 2020年：129％ 2019年：158％）

福岡県を走る貝塚線は、福岡市内の鉄道路線としては珍しく、天神エリアにも博多エリアにも乗り入れていない。にもかかわらず、大手私鉄の中でトップの混雑率を記録した。

1924（大正13）年に「博多湾鉄道汽船・宮地嶽線」として開業した頃には、都心近くの「新博多駅」（のちの西鉄博多駅。現在の千鳥橋交差点近く）まで乗り入れていたものの、西鉄博多駅〜貝塚駅を廃止ののちに、貝塚駅で福岡市地下鉄・箱崎線に乗り継ぐかたちに変更。

さらに2007年には東側の末端部区間（西鉄新宮駅〜宮地岳〜津屋崎駅）が廃止、「貝塚線」に名称変更……という複雑な経緯をたどっている。

「わずか2両」の編成に大量の乗客が殺到

貝塚線が混み合う理由は、西鉄や地下鉄への乗り継ぎ需要だ。沿線のうち、多々良川を挟んだ東区名島・和白などは「貝塚線で数分移動すれば地下鉄に乗り継げるエリア」としてマンション街になりつつあり「ほぼローカル線」仕様である貝塚線の2両編成ではまかなえないほどの乗客が殺到。その結果、名島〜貝塚（都心側の終端1区間）が異常に混み合うようになった。

それなら、貝塚線をそのまま地下鉄に乗り入れれば良くないか？ と思いがちだが、福岡市地下鉄の箱崎線は6両編成で850人、西鉄貝塚線は2両編成・250人と輸送能力の差がありすぎる。福岡市の試算では「工事など初期投資が約155億円、収支は年間で約2億6000万円の赤字」という結果も出ており、当面は、今の状況で行くしかなさそうだ。

せめて貝塚線が3両、4両に対応していればいいのだが、ホームが対応しておらず、完全に手詰まり。乗客の分散は、2027年に開業を予定するJR鹿児島本線の貝塚新駅（仮）を待つしかなさそうだ。

2位と3位は「モノレール」

2位と3位はともに関東、かついずれもモノレールの路線がランクインした。

2位：湘南モノレール（計測区間：富士見町〜大船）

混雑率：153％（2023年：139％ 2020年：114％ 2019年：157％）

3位：千葉都市モノレール（計測区間：千葉公園〜千葉）

混雑率：143％（2023年：151％ 2020年：107％ 2019年：126％）

2路線の共通点は「サフェージュ式モノレール」（懸垂式・吊り下げタイプ）であること。東京モノレール・多摩都市モノレールなどの源流となった「アルヴェーグ式モノレール」（跨座式・またぐタイプ）と違って騒音が少なく快適ではあるが、車両を大型化できず、どちらも2両編成だと150〜200人程度で大量に輸送できない。

とはいえ乗客が増えていることは、企業目線では喜ばしい。湘南モノレールであれば、2015年に、みちのりホールディングスが買収して以降、湘南江の島駅のリニューアルや車両更新、バリアフリー化などで地道に利用者を獲得している。みちのりグループ傘下入り後の経営努力による成果が出ている。

4位は朝ではなく昼間に「ラッシュ」を迎える、珍しい路線

ちょっと珍しいところでは、4位の江ノ島電鉄に注目したい。

4位：江ノ島電鉄（計測区間：和田塚〜鎌倉）

混雑率：146％（2023年：99％ 2020年：87％ 2019年：98％）

通常、混雑率のピークは各路線とも朝の通勤通学ラッシュ時だ。そんな“常識”を、江ノ島電鉄が今回覆した。

鎌倉や江の島といった観光地を巡る江ノ島電鉄の混雑率は、前年度の99％から146％に急増した。しかも、その時間帯は朝ではなく13時55分〜14時54分。前年度とは時間が変更になっている。というのも、江ノ島電鉄は日中にインバウンドを含めた観光客が殺到しているのだ。

昔から観光需要が絶大な江ノ島電鉄ならではの状況だが、あまりの混雑ぶりに、地元住民が気軽に乗車できない事態が続いている。「地元の方のみ優先乗車」などの策を断続的に講じているが、なかなか改善されない。

混雑の実態が国土交通省に正しく伝われば、何かと輸送力改善の補助を得やすくなる--。推測ではあるが、異例ともいえる「混雑率の計測時間変更」は、交換設備の増加などによる輸送の改善を念頭に置いた動きであるかもしれない。ただ江ノ島電鉄の沿線は、ちょっとした設備増強ですら難しそうなほど空いた土地がない。当面は異例の“日中ラッシュ”が続きそうだ。

（宮武 和多哉）