¸Î½ùô¦É²¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÃæ¹ñ½÷»ÒÂçÀ¸¡Ä¡Ö¸Î¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶âÌÙ¤±¤·¤Ê¤¤¡×
Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬½÷Í¥¤Î½ùô¦É²¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¥£¡¼¡¦¥¹¡¼¡Ë¤µ¤ó¤È»÷¤¿³°¸«¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Î¤¢¤ë½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¡¢¸Î½ùô¦É²¤µ¤ó¤Ë»÷¤¿ÍÆ»Ñ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
£±£°Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¹á¹Á¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¡Ê£Ó£Ã£Í£Ð¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÆîÀ¾Éô½Å·Ä¤Î°å²ÊÂç³Ø¤Ëºß³ØÃæ¤Î£²£´ºÐ¤Î°Í¸ÅÈæ¸Å¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î½÷À¤¬½ùô¦É²¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
½ùô¦É²¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¤ÎµìÀµ·î¡Ê½ÕÀá¡Ë¤Ë²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤òÎ¹¹ÔÃæ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤è¤ëµÞÀÇÙ±ê¤Ç£²·î£²Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°äÂÎ¤ÏÆüËÜ¤Ç²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¸å¡¢ÂæÏÑ¶âÊõ»³ÄÉÅé¸ø±à¤Ë°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°Í¸ÅÈæ¸Å¤µ¤ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ËÎ¹¹ÔÃæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ä¹¤¤¹õÈ±¤ËÇò¤¤È©¡¢Âç¤¤¯Ä¹¤¤ÌÜ¸µ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÎØ³Ô¤Ê¤É¤¬½ùô¦É²¤µ¤ó¤ò»×¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
½ùô¦É²¤µ¤ó¤ò¼Å¤Ö¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Þ¤Ç»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÄÉÅé¥à¡¼¥É¤¬ºÆÇ³¤·¡¢°Í¸ÅÈæ¸Å¤µ¤ó¤Î£Ó£Î£Ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ï°ìµ¤¤Ë£µËü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬Áý²Ã¤·¡¢¸½ºß¤Ï£±£µËü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Î¿Í¤Ë»÷¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°Õ¿ÞÅª¤Ë¼Ì¿¿¤Î³ÑÅÙ¤äÊÔ½¸¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢°Í¸ÅÈæ¸Å¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¿¤À¤ÎÉáÄÌ¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö°Õ¿ÞÅª¤Ë¸Î¿Í¤ò¿¿»÷¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸Î¿Í¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶âÌÙ¤±¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Î©¾ì¤ò¼¨¤·¤¿¡£