Stray Kids・チャンビン、誕生日に1億ウォンを寄付！小児・青少年患者の治療を支援「小さな希望を届けたい」

Stray Kidsのチャンビンが誕生日を迎え、意義ある寄付を行った。

【写真】“筋肉担当”チャンビン、体格の良さ際立つ衣装SHOT

チャンビンは8月11日の自身の誕生日に、サムスンソウル病院へ1億ウォン（約1070万円）を寄付。この寄付金は、経済的事情により治療が困難な脆弱な環境の小児・青少年患者の手術費や治療費、心理的安定を支援するプログラムに活用される予定だ。

チャンビンは「誕生日を迎え、ファンの皆さんからいただいた愛に応え、子どもたちに小さな希望を届けることができ、とても感謝しています。僕の気持ちが子どもたちの回復と健やかな成長の助けになれば嬉しいです」とコメントした。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）チャンビン

サムスンソウル病院の関係者は「チャンビンさんの温かい心と1億ウォンの寄付金は、患者の子どもたちとその家族にとって大きな力となるでしょう。寄付金は子どもたちの治療と回復のために大切に使わせていただきます」と述べた。

チャンビンはこれまでも継続的に寄付や善行を行い、善の影響力を広げてきた。2025年には、慶南（キョンナム）・慶北（キョンブク）地域の山火事被害復旧支援のため、Stray Kidsのメンバーと共に希望ブリッジ全国災害救護協会やワールドビジョンに寄付。2023年にはトルコ・シリア大地震の緊急救援のため、国際救援団体「The Promise」に寄付し、「オナーズクラブ」に任命された。

なお、チャンビンが所属するStray Kidsは、8月22日に約2年ぶりとなるフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』をリリースし、カムバックする予定だ。

（記事提供＝OSEN）