「あと一押しだったけどね……」

巨人の阿部慎之助監督が力なく言った。11日の中日戦で、六回まで毎回走者を出しながらゼロ封負け。雨天中止となった阪神のマジックを28に減らしてしまった。

初回、二回と先頭打者が出塁しながら、併殺で好機を潰した。先頭の2番・佐々木が安打で塁に出た四回は、ヒットエンドランのサインに3番・泉口が空振りして盗塁失敗。強攻策がことごとく裏目に出た。

ゼロ封負けは今季10度目。チーム打率はリーグ2位の.242ながら、303得点は同4位と、相変わらずの得点力不足がチームに暗い影を落とす。左肘靱帯損傷で長期離脱中の岡本和真が今月中旬にも復帰予定で、その主砲の帰還を貧打解消の切り札とする算段だったのだが……。

「岡本が出場した9日の二軍戦で途中交代するアクシデントがあった。空振りした際に痛めた患部の左腕に異変が生じ、4打席立つ予定がその1打席のみでベンチに下がったのです。幸い、翌日から打撃練習を行うなど大事には至らなかった。にもかかわらず、阿部監督は“無理せず、完璧になってから戻ってきて”とメッセージを送っているのです。“諦めたら終わり”と表向きは阪神追撃にファイティングポーズを取っているものの、現実的には2位からのCS出場、その先の下克上に目標を切り替えたということでしょう」

とは、巨人OB。

そうはいっても、3位のDeNAとは2.5ゲーム差。4位の広島、5位の中日も5ゲーム差以内につけている。阿部巨人、CS出場にもそれほどの余裕はない。

◇ ◇ ◇

そんな巨人の重荷になっているのは、レジェンド田中将大の存在だという。日米通算200勝まであと2勝。しかし、この近いようで果てしなく遠い目標が、救援陣にとって壮絶なプレッシャーになっているようだ。いったいどういうことか。いま巨人で何が起きているのか。

