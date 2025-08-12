辻希美 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　第5子を出産したタレントの辻希美（38）が12日、自身のブログを更新。赤ちゃんの“初笑顔”を報告した。

【写真】辻希美が披露　希空＆赤ちゃん「18歳差の姉妹」

　辻は「昨日はジジババがbabyに会いに来てくれました。搾乳したミルクあげてくれたよ。そして昔ながらの肩でのゲップではなく、令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに教えてもらって初挑戦。か、か、か、可愛い過ぎだろぉ涙。自分でやるとこのアングルの顔が見れなかったから昨日可愛過ぎてたまげた。ババがかなり恐々やってました。嬉しいね。初笑顔笑。」と記した。

　辻の夫・杉浦太陽（44）が9日に「ご報告　2025年8月8日　2405グラムの第五子が誕生しました　母子ともに健康です」と発表。

　辻はその後「2025年8月8日に無事第5子を出産しました　母子共に健康です　18年ぶりの小さな小さな女の子です」と報告。「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産でした」とファミリー集合ショットを公開していた。