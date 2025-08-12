「負けを認めるべき」張本智和の世界制覇に広まる衝撃！　敗れた世界王者・王楚欽に中国メディアは苦言「もう一強時代は終わった」

世界王者を破り、絶叫した張本(C)Getty Images

気迫のプレーで強敵を打ち破った。

8月11日、卓球のWTTチャンピオンズ横浜は男子シングルス決勝が行なわれ、パリ五輪代表の張本智和（世界ランク4位）が今年の世界王者・王楚欽（同2位、中国）を4-2で撃破。3年ぶり2度目の優勝を飾った。

序盤から強気に攻め抜いた。第1ゲームを先取した張本は、第2ゲームも2-2の同点から5連続得点を挙げ一気に引き離して11-5でゲット。続く第3ゲームは接戦となるも11-9で獲得。精彩を欠く王楚欽を尻目に怒涛の3連取をした。

それでもさすがは世界王者である。張本は猛反撃に合って第4、5ゲームを落としてしまう。勝負の第6ゲームも序盤から先行すると、中盤にかけて一気に引き離して11-4で押し切った。

世界王者から金星に感情を爆発させ、「本当に信じられない」と喜んだ張本。そんな日本男子エースの躍動に中国メディアも脱帽する。スポーツメディア『捜狐』は「張本が王楚欽を破ったのも当然の結果だ」と断言。序盤から主導権を握り、最後まで攻勢を貫いた張本の戦いぶりを「完全に押していた」と称えた上で、「王は土壇場での問題解決能力が明らかに不足していた。常勝の王者など存在しない。中国卓球界はこの教訓を活かし、学ぶべきだ」と厳しい論調を展開した。