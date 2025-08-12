8月12日までに、辻希美がブログを更新。先日誕生した第5子と家族との交流を明かした。

【写真】妹にメロメロな兄たちの姿や、辻の両親の様子なども公開

8月8日、家族に見守られながら無事に第5子を出産したことを報告していた辻。第5子は長女・希空以来の女の子で、母子共に健康だという。

そんな辻は、11日の投稿で、「昨日はたぁくんと希空が会いに来てくれました」と夫・杉浦太陽と希空が病室を訪れたことを報告し、希空が次女を抱っこしている写真を公開しつつ、「もう希空がメロメロ でさ ずっと抱っこしてた」とコメント。

続けて、「18歳差の姉妹 『姉妹 』って響きが不思議で仕方ない」「こんな姉妹 の姿が見れて… こんな日が来るなんて… はぁ〜幸せだなぁ…」と、しみじみと綴った。

また、「出産直後の初母娘shot」だとして、辻が抱っこしている次女を見つめる希空の姿や、長男や次男が次女を抱っこしている様子も披露し、「せい、そらもメロメロだった…」「キュン」と明かしていた。

さらに、12日の投稿では、「昨日はジジババがbabyに会いに来て くれました」「搾乳したミルク あげてくれたよ」と、辻の両親が次女にミルクをあげている写真を掲載。

そして、「昔ながらの肩でのゲップではなく 令和版のゲップのやり方をババが助産師さんに 教えてもらって初挑戦」「か、か、か、可愛い過ぎだろぉ 涙」「自分でやるとこのアングルの顔が 見れなかったから昨日可愛過ぎてたまげた」「ババがかなり恐々やってました」「嬉しいね」と、次女の写真と共に記していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍した辻は、2007年に杉浦と結婚。子育てと仕事を両立しながら、SNSやYouTubeなどで積極的に情報を発信している。17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男に、このたび誕生した次女が加わり、5児の母となった。

画像出典：辻希美オフィシャルブログより