「3年ぶりに家族全員揃った」つるの剛士、帰国した美人長女の横顔ショット「絶対綺麗そう」「みちょぱやん」
タレントのつるの剛士さんは8月10日、自身のInstagramを更新。美人な娘の帰国ショットを公開しました。
【写真】美人長女＆次男の顔出しショット
コメントでは、「心が豊かであることってこういう写真がふと撮れることだなあと思います」「ほのぼの写真にほっこり」「3年ぶりの全員集合！！！」「貴重な家族時間楽しんで下さいね」「なんて幸せですねぇ」「横顔みちょぱやん」「あたりまえじゃない日常に感謝ですね」「最高ですね」「幸せが溢れてます」「娘さん絶対綺麗そう」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「幸せが溢れてます」「昨晩、長女が半年ぶりに夏休み帰国」と報告したつるのさん。「長男、次女も帰国したので3年ぶりに家族全員揃った」とのことです。投稿には、長女が幼い次男に料理を食べさせる光景の写真を1枚載せています。横顔だけでも美人であることが伝わってくる長女の姿です。つるのさんは「なんなんだ、この幸福感と無敵感は」とつづっています。
「今夜は家族全員揃うかな？」11日には「江の島の伊勢海老が解禁」「江ノ島内の料亭 #丸だい仙水 さんから立派な江の島伊勢海老を頂きました」と、「夏の縁起物、お造りと伊勢海老汁作って」みる動画を公開。おいしい料理を前に家族で食卓を囲むと思いきや、「今夜は家族全員揃うかな？と腕振るったのですが、、結局みんなバラバラ。。」と吐露しました。「…食卓はいつメンやないかいっ！」とのことです。今後、つるのさん一家がそろう日が来るのか楽しみにしたいですね。
