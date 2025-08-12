夏に行きたい「山口県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 「秋吉台カルストロード・秋芳洞」周辺ルートを抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年7月23〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「中国・四国地方の夏に行きたい絶景ドライブスポット」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、夏に行きたい「山口県の絶景ドライブスポット」ランキングをご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「秋吉台とにかく非日常でこころがスカッとしたからもう一度行きたい！」（20代女性／広島県）、「秋芳洞へ夏訪れたとき涼しくて気持ちがよかった。カルスト台地のドライブは山の稜線が美しくてドライブにはぴったり」（50代女性／広島県）、「また行ってみたいと思える場所だから」（30代女性／福岡県）、「カルストは圧巻」（20代男性／大阪府）などの声がありました。
回答者からは、「ぜひ、青い海を見てほしい」（40代女性／広島県）、「角島大橋の景観が素晴らしく、周辺には元乃隅神社や青海島、金子みすず記念館などの観光地が多数あります」（70代男性／広島県）、「昔行った時もやはり角島の橋を渡るのは気持ち良かったので是非再訪したいから」（50代女性／宮城県）、「ドライブ中、常に海が見えるので、爽やかな海風が心地よく、暑い夏でも涼しく感じられます」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：秋吉台カルストロード・秋芳洞周辺ルート／59票日本最大級の広さを誇るカルスト台地「秋吉台国定公園」を通る「秋吉台カルストロード」。石灰岩の白い岩肌が目立つ雄大な景色が広がり、夏は新緑に包まれた開放感あふれるドライブが楽しめます。秋吉台国定公園の地下100mに位置する、日本最大級の鍾乳洞「秋芳洞」は夏でも冷気を感じる絶景避暑スポット。マイカーで園内を巡るドライブスルー形式のサファリゾーンが人気の「秋吉台サファリランド」は家族連れでにぎわいます。
1位：角島大橋周辺ルート（角島・牧崎風の公園方面）／81票白い砂浜とコバルトブルーの海に真っすぐに伸びる「角島大橋（つのしまおおはし）」は、映画やテレビのロケ地としても知られる絶景ドライブコースです。全長1780ｍの橋を渡ってたどり着く角島は、美しい海に囲まれ、島からの絶景を見渡せる「角島灯台」や「瀬崎陽の公園」など数多くの眺望スポットも。島の最北端にある「牧崎（まきさき）風の公園」では、秋にはダルマギクが咲き誇ります。
