「息子さん大きくてビックリ」藤本美貴、夫・庄司智春＆息子とCreepy Nutsライブへ「両親にそっくり」
タレントの藤本美貴さんは8月11日、自身のInstagramを更新。家族のプライベートショットを公開しました。
【写真】藤本美貴のすてきな家族ショット
コメントでは、「大好きな家族」「素敵なご家族ですね」「息子さん大きくてビックリ」「庄司さんと息子さんに埋もれるミキティ可愛い」「中学生になっても親子で行動できるって凄い」「息子くん、ミキティに口元がそっくり」「おっきくなったねぇ」「変装しないミキティ強！」「御子息大きくなりましたね！」「両親にそっくり」など、さまざま声が寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】藤本美貴のすてきな家族ショット
「御子息大きくなりましたね！」「息子と3人でCreepy Nutsのライブに行ってきました」と報告した藤本さん。投稿には2枚の写真を載せ、1枚目では夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんと息子とのスリーショットを、2枚目ではライブ会場の様子を披露しています。「息子の好きなアーティストさんのライブに行く なんか幸せな時間でした 楽しすぎて盛り上がりすぎて汗だくでした 最高な時間」と、充実したプライベートを過ごせたことを明かしました。
「女子チームでお料理のお手伝いです」同日の別投稿では「夏休みお姉ちゃんの子供が1人で飛行機に乗って遊びにきました 女子チームでお料理のお手伝いです」と、娘と姉の子どもが一緒に料理をする姿を披露。うまい包丁さばきを見せています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)