三代目JSB岩田剛典、変装なしで渋谷センター街降臨「こんなに堂々と？」「普通にいてびっくり」
【モデルプレス＝2025/08/12】三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が11日、自身のInstagramを更新。変装なしで渋谷センター街に訪れた際のオフショットを披露し、反響を呼んでいる。
◆岩田剛典、変装なしで渋谷センター街に出没
◆岩田剛典の投稿に反響
