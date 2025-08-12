timelesz篠塚大輝、身長にまつわる疑惑に言及 松島聡は「日による」本音吐露
【モデルプレス＝2025/08/12】timelesz（タイムレス）の篠塚大輝・松島聡・原嘉孝が8月11日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に出演。メンバーの身長について話した。
【写真】timelesz、身長差分かる全員横並びショット
番組には、「歌番組でメンバーが肩を組んで歌唱している場面を見た」というリスナーから「篠塚の身長が伸びているのではないか」というメールが。篠塚の身長は180cmと公表されているが、篠塚は「（身長は）わかんない。最後に測ったの高3なんで」と現在の身長はわからないことを明かした。
また、松島がフジテレビ系「タイムレスマン」（毎週火曜深夜0時15分〜）内で「実は身長が167.8cmである」ことを告白したことについても「本当なんですか？」とメールが届いた。さらに、「菊池風磨と寺西拓人のどちらが身長が高いのか」「原と橋本将生はどちらが高いのか」というグループ内の身長問題もあるそうで、松島が「将生的には『原ちゃんが髪で盛っているんじゃないか』って言っているね」と口にすると、原は「本当に誤差なのよ。でも俺は夜強い」と謎の理論を展開し、笑いを誘った。
そして、松島について「大前提として、聡ちゃんは『身長小さいです。165cmくらいです』っていうイメージで良くない？大きく見られたい？」と原が問うと、松島は「日によるの。今日は身長高く見られたいな、今日は低くてもいっかって」と考え方が変わることを伝えた。（modelpress編集部）
