ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】九州自動車道 松橋IC⇔人吉IC（上下線）など通行止め続… 【交通情報】九州自動車道 松橋IC⇔人吉IC（上下線）など通行止め続く ネクスコ西日本発表 12日午前11時時点 【交通情報】九州自動車道 松橋IC⇔人吉IC（上下線）など通行止め続く ネクスコ西日本発表 12日午前11時時点 2025年8月12日 11時7分 RKK熊本放送 写真拡大 NEXCO西日本発表 【災害による通行止め】熊本県内 ＜九州自動車道＞松橋IC～人吉IC間の上下線 ＜南九州道＞八代JCT～八代南ICの上下線 外部サイト 【ライブ配信中】熊本県内の情報カメラ７か所 〈阿蘇・空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉 いたるところで冠水、そして車が水没・・・JAFが対応に追われる 【交通情報】JR九州 8月12日(火)の運行計画＜九州新幹線・特急列車・Ｄ＆Ｓ列車・普通列車・快速列車＞※11日20:20更新