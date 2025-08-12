◆プロレスリング・ノア「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＳＵＭＭＥＲ ＶＯＹＡＧＥ ２０２５」（１１日、神奈川・カルッツかわさき）観衆１７５７

プロレスリング・ノアは１１日、神奈川・カルッツかわさきで「ＫＡＷＡＳＡＫＩ ＳＵＭＭＥＲ ＶＯＹＡＧＥ ２０２５」を開催した。

セミファイナルで新日本プロレス「無所属」の高橋ヒロムが道頓堀プロレスの菊池悠斗と一騎打ちし１２分４６秒、ＴＩＭＥ ＢＯＭＢで勝利した。

当初、ヒロムは、今大会でＹＯ―ＨＥＹの「ＧＨＣジュニア王座」に挑戦が発表されていたが、王者が左目眼窩底骨折で欠場。代わりに対戦に名乗りを上げた菊池とシングル対決した。

試合後、ＹＯ―ＨＥＹがリングインしケガの回復を明かし９・８後楽園ホールで仕切り直しのタイトルマッチを要求。ヒロムは受諾した。両者の意向を受けノアは大会後に９・８後楽園ホールでのタイトル戦を発表した。

バックステージでヒロムは菊池戦を「悪いけど試合中にも言ったけど、ＮＯＡＨの人間とやったとは思っていません。ＮＯＡＨの魂はあるのかもしれないけど、お客さんからもそんな認められてんだったら、それはそれで素晴らしいと思う。でも俺が求めてるのはこれじゃない。違うんだよ。これじゃないんだよ。菊池選手、面白かった。凄く楽しかった。でも俺はＮＯＡＨを味わいに来たんだ」と不満を漏らした。

そして、９・８後楽園ホールでのＧＨＣ挑戦に「ＹＯ―ＨＥＹ選手、何よりですよ。よかった。仕方なく復帰するんじゃなくて、ちゃんと１２０パーセントの状態で９月８日、後楽園ホール来てくださいね。もし、それができないのであれば、もっと休んでてください。そのメドが立ったからリングに上がったんだと思ってます。いやあ、楽しみだなあ。ついに、ついにか。ＮＯＡＨを味わうときがきました」と胸を高鳴らせた。

迎え撃つＹＯ―ＨＥＹは「言わせてもらった通り９月８日の後楽園ホールでヒロムちゃんもＯＫしてくれましたね。復帰、そして防衛戦として高橋ヒロム選手、ペロン！させていただきます」と防衛を宣言していた。

◆８・１１川崎大会全成績

▼ＧＨＣタッグ選手権試合

挑戦者組・○マサ北宮、杉浦貴（２０分４６秒 ストラングルホールドγ→レフェリーストップ）王者組・征矢学●、稲葉大樹

▼スペシャルシングルマッチ

○高橋ヒロム（１２分４６秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→体固め）菊池悠斗●

▼潮崎豪復帰戦 Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５ 出場者決定戦

○晴斗希（１２分０３秒 デルフィンスペシャル１号）潮崎豪●

▼タッグマッチ

○大原はじめ、小峠篤司（９分５８秒 ムイビエン）タダスケ、オオワダサン●

▼８人タッグマッチ

丸藤正道、拳王、モハメド ヨネ、○近藤修司（１０分０７秒 横入り式エビ固め）ＯＺＡＷＡ、ジャック・モリス、ダガ●、ヌル

▼８人タッグマッチ

清宮海斗、○ガレノ、アレハンドロ、カイ・フジムラ（１０分１８秒 ガレノスペシャル→エビ固め）佐々木憂流迦、遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡ、小田嶋大樹●

▼３ＷＡＹマッチ

○スペル・クレイジー（４分１１秒 横入り式エビ固め）ブラックめんそーれ●、谷口周平

▼６人タッグマッチ

Ｅｉｔａ、○ＡＭＡＫＵＳＡ、宮脇純太（８分４３秒 開国→エビ固め）ドラゴン・ベイン、アルファ・ウルフ、カリブス●