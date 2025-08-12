連日球児たちの熱戦が繰り広げられている夏の甲子園だが、時には「まさか!」と思わず目が点になるような珍しいサヨナラゲームが見られることもある。過去の大会で本当にあった思いもよらぬゲームセットの瞬間を再現する。【久保田龍雄/ライター】

類のない幕切れ

捕球しなければファウルだったのに、ラインギリギリの飛球をキャッチしてしまったために、珍しいサヨナラ右邪飛が記録されたのが、1970年の準決勝、東海大相模対岐阜短大付（現・岐阜第一）だ。

東海大相模の横手投げ技巧派・上原広、岐阜短大付の本格派左腕・湯口敏彦（元巨人）の好対照な投手戦は、2点を追う岐阜短大付が8回に4番・高橋幸広（元近鉄）が左越えに起死回生の同点2ランを放ち、土壇場で試合を振り出しに戻した。

何が起きるかわからないのが甲子園の魅了

鮮やかな同点劇で勢いづいた岐阜短大付は9回にも2死二、三塁と一打勝ち越しのチャンスをつくるが、ここは上原が踏ん張り、2対2のまま、9回裏、東海大相模の攻撃を迎えた。

この回、先頭の近藤正樹が右前安打で出塁すると、2者連続で送りバントが相手のエラーと野選を誘い、無死満塁とサヨナラのチャンス。そして、次打者・田中秀俊は、右翼ライン際に大飛球を打ち上げた。

何としてもサヨナラ打を阻止したいライト・高橋は必死に追いかけたが、ライン上の際どい打球だったことに加え、一塁手も二塁手も声をかけてくれないので、「ファウルかフェアか判断する余裕がなかった」という。最後はラインをまたぐようにしてキャッチしたが、皮肉にもファウルだった。この間に三塁走者・近藤がタッチアップして本塁を狙う。

強肩の高橋も懸命にバックホームを試み、クロスプレーに持ち込んだが、近藤は捕手・篠田光男のタッチをかいくぐってスライディング。直後、ボールがミットからこぼれ落ち、サヨナラ右邪飛という類のない幕切れとなった。

試合後、高橋は「僕は今でも（あの打球は）フェアのような気がします」と語っている。

台無しにしてしまって申し訳ない

1点もやれない一打サヨナラの場面で、普通ならあり得ないプレーで勝敗が決したのが、2014年の1回戦、鹿屋中央対市和歌山だ。

1対1の延長12回裏、鹿屋中央は三ゴロエラーを足場に犠打と、山下亮太の安打で1死一、三塁とチャンスを広げる。

だが、次打者・米沢佑弥の打球は併殺コースの二ゴロ。市和歌山の内野陣は、中間守備を取っていたので、バックホームで決勝点を阻止するか、4‐6‐3の併殺で一気にスリーアウトチェンジを狙うか、二者択一のいずれかと思われた。直前の守備のタイムでも「まず本塁で刺す。状況次第では一、二塁で併殺」と確認したばかりだった。

打球を処理したチームきっての名手・山根翔希も「本塁に投げるつもりだった」そうだが、「球場全体の声が敵のように向かってきて、頭がパニックになった」と冷静な判断力を失い、「知らない間に一塁に投げてしまった……」。

この送球の間に、三塁走者・大田豪が生還。打者走者・米沢も「全力で走って、後ろを向いたら試合が終わっていてびっくりした」と信じられない表情になる珍サヨナラ劇となった。

試合後、山根は「自分のせいで台無しにしてしまって申し訳ない」と涙にくれたが、エースで主将の赤尾千尋は「あいつの守備にこれまで助けられてきた。あいつで終わったなら、仕方ない」とチームメイトを思いやった。

山根は大学でも野球を続け、卒業後の2022年春、和歌山東の野球部副部長として再び甲子園にやって来た。

インフィールドフライでアウトが宣告された直後、三塁走者がサヨナラのホームを踏むという珍幕切れが見られたのが、コロナ禍で春夏ともに甲子園大会が中止となった2020年、センバツ出場が決まっていた32校を招いて8月10日から甲子園で行われた交流試合第3日の第1試合、中京大中京対智弁学園での出来事だ。

上を向いて胸を張っていけ

3対3の同点でタイブレークとなった延長10回裏、中京大中京は9番・村上遼雅の犠打が敵失を呼び、無死満塁のチャンス。次打者・西村友哉は、前進守備のセカンド・錦織拓馬の後方に飛球を打ち上げた。

一塁塁審がインフィールドフライを告げ、1死となったが、右翼方向からの強い浜風が吹くなか、バックしていた錦織は打球に追いつきながら、外野の芝生手前で落球してしまう。

「もしかしたら落とすかもしれない」と考え、ベースに足を乗せながら本塁方向に体重をかけていた三塁走者・前田識人は、ボールがこぼれるのを見ると、果敢にスタートを切った。錦織の必死の送球も間に合わず、無情のゲームセットに……。

好判断で「人生初」のサヨナラのホームを踏んだ前田は「チームの無敗記録（前年秋から公式戦28連勝）を有終の美で飾ろうと思っていた。本当に無我夢中で走りました。今後の野球人生に向けて、とてもいい経験になりました」と振り返った。

一方、9回から途中出場していた錦織は「焦ってグラブに当たってしまった。大事にいき過ぎた。ここまで試合を作ってくれた仲間に申し訳ない」と悔やみに悔やんだが、試合後はチームメイトに「上を向いて胸を張っていけ」と励まされていた。

久保田龍雄（くぼた・たつお）

1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。最新著作は『死闘！激突！東都大学野球』（ビジネス社）。

