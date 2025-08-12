熾烈を極める日本の受験戦争。中学受験、高校受験、大学受験と、思うような結果が得られていないという家庭も少なくないだろう。そこでひとつの“特効薬”となりうるのが、海外大学への進学という選択肢だ。実は「英検3級レベル」からでも進学できる大学は数多く、また「Fランク大学レベル」から海外大学を経て、国内トップ企業の内定を勝ち取ったという事例もあるという。そんな人生の“大逆転ルート”について探った。

＊＊＊

いくらきれいごとが語られようと、人は皆「学歴」を語りたがる。

「今年の新人、東大生がいるんだって」

「あのレストランの息子さん、中学受験はうまくいかなかったみたい」

一度そのレールに乗ってしまうと、プライドが芽生え、世間からの目も気になるようになり――。こうして簡単に「受験レース」から降りることは許されないのが、現代社会の実態といえるのではなかろうか。

海外大学という知られざる逆転ルート

もちろん、望み通りの学歴を手にすることができた生徒やその保護者は鼻高々であろう。しかしそんな“勝者”の陰には、それ以上の数の“敗者”がいるのもまた事実。

「教育業界は『学歴コンプレックス産業』とも言われます。誰しもが多かれ少なかれ、学歴に対する何らかのコンプレックスを抱えていて、100%満足しているという方はむしろ少数だと思います」

そう話すのは、学習塾業界誌「ルートマップマガジン」編集長で、これまで2万人以上の塾関係者を取材した経験を持つ教育ジャーナリストの西田浩史氏。

「たとえば地方では、公立のトップ高校に受かるか受からないかが世間話のタネになり、晴れてトップ校に受かった子の大学受験をめぐっても、『あの子は早慶どころかMARCHもダメだったみたい』などという評がつきまとう。世間の期待から大きく離れた大学にしか受からないとなると、プライドはボロボロになってしまい、地元の人達とは疎遠になってしまうケースも多いのです」

トヨタから楽天まで……留学生の採用は“別枠”

そんな悲劇に対する特効薬といえるかもしれない。一度乗りかかった受験レースから外れ、“外”に救いを求める手段が、一つの道として確立されつつあるのだ。

「『アイビーリーグ』などのトップ校を目指す優秀層のみならず、国内の高校受験や大学受験でうまくいかなかった生徒が、海外大学や大学院を目指すという事例が昨今増えてきています」

と、西田氏は続ける。

「海外大学に行けば、ガチガチにレールが敷かれた日本の受験戦争とは別の次元に移ることができます。日本では全く知られていないような大学でも、その経験は日本の就職活動でも評価されるし、当然後の社会人としての人生にも大きなプラスになる。何より、いわゆる旧帝大や早慶、MARCH、日東駒専など、世間から付けられるレッテルから離れ、海外大に進学したという、相対評価によらない一定の見られ方をされるようになるという意味で、一つの“逆転ルート”として大いに価値のある選択肢だと思います」

なるほど、いくら日本では知られていない名前の大学でも、「海外大学で学んだ」という事実自体が、一目置かれる要素となりうるということか。

「『日東駒専』とくくられる偏差値の大学に行くよりはむしろ、無名の海外大学に進学した方が、国内での就職活動における評価も高いと言っていいと思います。いわゆる『Fランク大学』入学後に必死に勉強して海外大学に編入し、国内の大手重工業企業から内定を得た学生のほか、海外大学に行ったことで、トヨタ、三菱地所、東芝、楽天など錚々たる企業から内定を獲得した学生を数多く見てきました。有名なところでなくとも、海外大学で身に付けた語学力や積極性、あるいは日本よりも厳しいとされる卒業基準を満たすために学業に励んだ経験などは、日本の大手企業から大いに評価されているのです」（同）

ルートマップマガジン社の代表を務め、栄陽子留学研究所で留学カウンセリングの実務にも携わる、井上孟氏が説明を引き継ぐ。

「たとえばアメリカの大学では、発言の質よりも、とにかく手を挙げて発言することが重視されたり、成績に納得がいかなければ自ら教授と交渉することが良しとされたりします。JTC（ジャパニーズ・トラディショナル・カンパニー）といわれる国内の伝統企業も、グローバル市場で戦っていくには、語学力があり、かつこうした能力を持つ人材が必要だとわかっている。だからこそ海外大学で学んだ学生は、『日本の優秀な学生』との別枠を設けてでも採用したいのです」

「ボストンキャリアフォーラム」という就活イベントをご存じだろうか。就活サイト大手キャリタスが、アメリカ・ボストンで主催する就活イベントで、毎年11月頃に3日間にわたって開催されている。海外に留学している日本人を採用したい日本企業が数多く出展し、この3日間で内定が出るのが特徴だ。アメリカ以外でも、東京やロンドンなどで開催されることもあるが、基本的には「海外経験を持つ日本人」を一本釣りするイベントである。

「マッキンゼーなど世界的コンサルティングファームから、三菱商事などの五大商社まで、有力企業がこぞって出展していますが、この枠での内定をねらえるのは、基本的に海外大経験者のみ。通常の新卒ルートならとんでもない倍率を勝ち抜かなければならないような企業でも、別ルートで受けることができる。それだけ日本の大手企業は海外人材を欲しているということです」（井上氏）

英検3級レベルでも

とはいえ海外の大学に進学すること自体に大きな壁を感じる向きも多かろう。これに対し井上氏は、

「実は英検3級（高校初級程度）レベルの英語力でも、進学できる大学は十分あります。英検2級レベル（高校卒業程度）あれば、選択肢はかなり広がりますね。たとえばアメリカなら、日本の総合型・学校推薦型の選抜と似たようなイメージで、志願理由書、内申点、課外活動の実績、面接が主な評価基準とされますが、面接では英語力自体よりも熱意ややる気が重視されますし、そもそも面接を実施していない大学も多い。むしろ最も重視されるのは内申点や課外活動の実績なんですね。今は「Common App」というサイトから複数の大学に一斉出願ができるし、面接もリモートで日本にいながら受験できます。受験自体のハードルはかなり低いといっていいでしょう」

高校でどれくらいの成績を収められたかが合否を左右するため、むしろ高校のレベルは高くない方が海外大学への道は拓けるともいえるのだという。

「中学受験や高校受験に失敗したとしても、むしろ自分がトップでいられる環境に身を置くことは、海外大学に進学しやすくなるという面もあるし、当然日本の有力大学への推薦入試を狙うという選択肢にもつながる。一度や二度の失敗で将来を悲観する必要なんて全くないのです」（同）

ここまで読んだ読者氏の中には、実際に海外大学への進学に興味を持ち始めたという方もいるだろう。しかし世界には数千もの大学がある。この無数の選択肢の中から、どう受験先をしぼっていけばいいのか。

有料版の記事【学生・保護者必見：“Fラン大レベル”からトップ企業内定コースも 英検3級程度でも叶う「海外大学」入学で人生逆転ルート】では、海外大学への進学に興味をもたれた家庭に向けて、国や大学の選び方、“狙い目”といえる学校の実名、授業料を抑える方法、実際に出願するために必要な手続きなどについて詳述している。特にアメリカ国内の大学については、日本の大学とのレベルの比較や、地域ごとのオススメ校などを含めた図版を2つ公開している。

デイリー新潮編集部