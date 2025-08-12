外国人による不動産の“爆買い”が止まらない。国土交通省発表の令和7年度版「土地白書」によると、昨年一年間の海外投資家による不動産購入額は9397億円。前年比で約63％もの増加を示している。近年では非居住者の外国人が高額物件を購入する例が増え、不動産価格を押し上げる一因になっているという。外国人による不動産購入の規制を求める声も上がるが、既住者への影響はどうなるのか。大手不動産デベロッパー出身でオラガ総研代表の牧野知弘氏が分析する。

【画像】年間9000億円以上…不動産への「インバウンド投資」が止まらない

日本の不動産が海外投資家から注目されている理由には大きく3つあると考えています。

湾岸マンションにも価格下落リスクが…

まずは極端な円安進行です。日本では2020年前後にコロナ禍への対応策として大規模な

金融緩和がありました。諸外国ではコロナが終息した後に金融の引き締めが行われましたが、日本では低金利状態がしばらく続き、海外投資家から見て日本の不動産に割安感がありました。

これに加えて、日本の不動産売買は規制が緩く外国人であっても基本的にどこでも自由に買うことができる、いわば“フリーマーケット状態”です。山林、田畑、島に至るまで、水源地であろうが売買の対象となるため、外資から見ても手を付けやすい。特に、山林は管理が面倒だからと所有者が手放してしまうことも増えてきています。

さらに、日本は不動産の私権が強く国や自治体の介入が難しい。このため、購入した不動産の所有権は外国人であっても手厚く守られます。とりわけ、アジアのなかで日本は突出してこの傾向が強く、海外投資家たちにとって強い関心の対象になっているのです。

各国の外国人による不動産売買規制を見ると、カナダでは住宅用不動産の購入は原則禁止され、オーストラリアやニュージーランドでも中古住宅の購入が禁止。中国では、そもそも個人や企業が不動産を所有することはできませんし、シンガポールなどでも不動産取引時の税金を高く設定して実質的な障壁を設けています。

日本でも2021年に成立した重要土地等調査規制法で、自衛隊基地や原発近辺の土地を外国人が所有することをかろうじて規制しました。ただし、それ以外の土地の規制はほぼないと言って良いでしょう。日本の不動産における外国人への規制が緩いのは明らかですが、ここには安全保障上の問題もさることながら、不動産価格の高騰という負の側面もあることを忘れてはいけません。

ペーパーカンパニーを通じて物件購入

現在、都内マンションは平均的なサラリーマンが年収の18倍もの額を出さないと70平米の1室を買えないという異常事態にまで至っている。

三菱UFJ信託銀行が発表したデベロッパーへの聞き取り調査では、千代田区・港区・渋谷区の新築マンション購入者の2〜4割は外国人だったという結果が出ています。

非居住者の外国人が日本の不動産を投資目的で買う際には、都内のペーパーカンパニーを通じて購入する場合や、日本人が名義貸しをするケースもある。また、大手のデベロッパーがマンションをまとめて中堅以下の不動産会社に売り、その会社が外国人に販売することもある。こうなると、デベロッパーも外国人の不動産購入を捕捉しようがないので、実際にはこれよりもさらに多い可能性もあります。このような日本の不動産を投資対象とする外国人の存在が価格を押し上げる一因になっていると言えます。

いわゆる、都心六区（千代田区・中央区・新宿区・文京区・渋谷区・港区）の区分所有マンションは外国人の間でも人気です。特に港区などの湾岸エリアでは日本の不動産関係者が思うよりも高く買われている印象です。やはり、湾岸エリアは津波や地震のリスクが高いといった、地理的・歴史的な背景に外国の方はなじみが薄いということが関係しているのだと思います。

外国人不動産規制で生活破綻も

外国人の不動産売買規制は、在留外国人と非居住者の外国人で分けて考えるべきです。価格高騰への影響は主に後者によるところが大きい。日本に住んで納税も行う在留外国人は日本人と同等の権利を認める、投資目的の非居住者の外国人には規制を設けるといった形で進めることが必要でしょう。

実際に規制を行う場合、現実的な手法として挙げられるのは不動産にまつわる税制の改正です。

シンガポールでは、不動産売買契約時にかかる印紙税を物件価格の60％に設定しています。つまり契約時には物件価格の1.6倍を支払わないといけない。物件転売だけを目的にした購入はここでかなり防ぐことができます。例えば、非居住外国人の不動産売買時は印紙税率を高く設定するといった方法は税率を変えるだけで実行できるため、転売による価格高騰を抑える簡便で確実な方法になります。さらに、この方法は売買時点で実行できるので、未納も防ぐこともできます。あとは、かつて平成バブルの際に当時の大蔵省が実際に行った手法として、超短期不動産譲渡税の導入があります。この税制では2年以内に不動産売却した場合、個人で所得税50％と住民税15％、法人で法人税率プラス30%という重い税率を課していました。例えばこれを時限立法で復活させれば、投機的な物件転売を抑える強力なブレーキになると思います。

国民民主党をはじめ政界では、このような規制策について議論が高まっているところではありますが、ここには少し気を付けないといけない点があります。

規制が行われてマンション価格が落ち着くのはいいですが、これにより外国人投資家以外の既存の在住者への影響が想定されます。今後利上げが予想される中でローン返済額が上がり、さらに物件価格も下がるとなると、高騰したマンションを背伸びして購入した人の中には返済に苦しみ生活破綻してしまう層が出かねません。

先に述べたとおり、湾岸エリアなどは外国人投資家の影響などにより実態以上に価格が吊り上がってしまっている傾向にあります。今後規制が行われた場合、このようなエリアでは下落幅が大きくなる可能性があることに留意が必要です。

デイリー新潮編集部