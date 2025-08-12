こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。

今回もクイズからいきましょう。

以前、連載でも取り上げた「代用字」。例えば「年令」の“令”は代用字で、本来は「年齢」です（「年令」がダメというわけではありません）。では、以下の熟語における本来の表記はそれぞれ何でしょうか？

1.希薄 2.憶測 3.決別 4.波乱 5.扇動

【回答】皆さん、分かりましたか？クイズの答え合わせをしてみましょう

AIによるファクトチェックは可能か？

さて、「AIに校閲は可能なのか？」を確かめるべく、前回から「AIによるファクトチェック」について検証しています。今回はその続きです。

前回、生成AIによるファクトチェックでは「最新のデータが搭載されていない」という問題があり、文章の一部をそもそも確認できない（人間に確認を要求する）という事象がある。ただし、ウェブ検索機能の進化次第ではそれが解決されるかもしれない……という話を紹介しました。

辞書以外にも色々な資料に当たる

しかし、調べてみるとAIのファクトチェックには他にも大きな問題・課題があります。今回はそれらを確認していきましょう。

生成AIが参照しているサイトは……

例えば、この連載をお読みのあなたが一番好きな歌手について、生成AIに次のように質問してみてください。

「鬼束ちひろさんのプロフィールを教えてください」

……鬼束ちひろさんは、僕が学生時代に一番、好きだった歌手です!! と、それはさておき、ChatGPT（最新版のGPT-4o、2025年7月1日現在。以下同様）の場合、回答の「根拠」（ソース）の半数以上がWikipediaでした。Googleが提供する「Gemini」（2.5 Pro）でも結果に大差はなく、その回答には所属レコード会社のページを参照した箇所もあれば、WikipediaやSNSからの情報も混ざっていました。

校閲業界において、Wikipediaやそれをもとにしたウェブ辞書、SNSの不確実な情報、第三者のブログなどを根拠に校閲疑問を出すことは、基本的にNGです。

「Wikipediaにしか載っていない情報」も多いのですが、それを根拠にすることはありません。どこの誰が書いたものか、きちんとチェックされているものかがはっきりしないため、新聞や辞書などの「一次情報源」に比べて信頼度がガクッと見劣りするからです（Wikipedia以外の情報がなかった場合、「未確認」もしくは「不確定なwebの情報しか見つからず」などとゲラ上に明記しておくのがベストです）。

この「情報源」の問題は、ChatGPTのみならず、すべての生成AIが持つ根本的な課題です。後で詳しく書きますが、ChatGPTにこの点を質問したところ、「情報源の信頼性を自動で評価できない」という“自らの悩み”を率直に吐露してくれました。

つまり、生成AIは現状、「信頼できる情報」と「信頼できない情報」のつぎはぎでファクトチェックをしてしまっており、それを修正することができていないのです。

ほかの例として、AI検索で東京都内のとある高校について調べてみると、「甲子園準優勝」と出てきたので、そうなのか！ と思ったら正しくは「甲子園出場校を決める都大会で準優勝の経験あり」でした。途中で誤った情報をくっつけてしまったのでしょうか。

いずれにしても、AIによるファクトチェックは、うまくハマれば人間とは比べ物にならないスピードを発揮するのですが、正確性に欠ける場合が非常に多く、「まばら」「行き当たりばったり」というのが校閲者としての私の感想です。

AIはネット以外の資料を確認できない

さらに、根本的な問題として、「AIはインターネット上にない資料を確認できない」という点も指摘しておかねばなりません。

人間の校閲者は、現場でいろいろな資料を参照します。既に世に出ている書籍や新聞、雑誌などの「引用の確認」や「内容の確認」という作業を日々、頻繁に行っています。

また、週刊誌を例にとると、プリントアウトされた裁判資料や公文書、FAX、記者の取材メモに至るまで、「データ化されていないが必ず確認しなければならない」資料というのは山ほどあります。スキャンして文字を認識して……といった手法で一部の業務をAIが担当できる可能性はありますが、いずれにしろ最終的には人間が確認する必要がありますよね。万が一、引用照合のミスが残ったまま刊行物が世に出た場合、AIのせいにするわけにはいきません。

ChatGPT自身にも訊いてみた

前回と今回で見てきた「情報のアップデート」と「情報源」、「ネット上にない資料」という3つの要素からしても、AIにファクトチェックを一任するのは今後も困難、というのが2025年夏時点での私の結論です。

ただし、「どこを調べれば目的の情報にたどり着けるか」ということを瞬時にアドバイスしてくれるなど、人間の心強いサポート役にはなりえます。「有能すぎる相談相手」「一番賢い友達」というイメージでしょうか。

ここで、本人登場！ ということで、生成AI自身（ChatGPT）にも「生成AIによるファクトチェックを完璧に行なうことは可能でしょうか？」と質問してみました。

すると、「結論から言うと、生成AIによってファクトチェックを『完璧に』行うことは現時点では不可能です」と始まり、「情報源の信頼性を自動で評価できない」「虚偽の巧妙なデータに弱い」など、生成AIの弱点を自ら教えてくれました。

そして最後には、

生成AIはファクトチェックの一次的な確認や誤りの疑いの抽出には非常に役立ちます。しかし、信頼性の高いファクトチェックを求めるなら、人間による裏取りや判断が不可欠です。

と出力されました。

また、ChatGPTにどんな質問をしても、画面の一番下には「ChatGPTの回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください」と書かれています。

AIを人間がファクトチェックする

SNS全盛の昨今、ファクトチェックの重要性が世間一般においても強く認識されるようになりました。特に、参議院選挙のような大きな選挙が行われる際には、新聞各社などが紙面やwebサイトを通じて、ファクトチェックの結果を頻繁に載せるようになったことにお気づきの方も多いでしょう。

いずれにしろ、ChatGPT自身の回答がすべてを物語っていますが、ファクトチェックは最終的にはAIではなく、必ず人間がやらねばなりません。AIが人間（の書いた原稿）をファクトチェックするのではなく、AI「を」人間「が」ファクトチェックする、という構図が基本であり、それはどんなにAIが進化しても、未来永劫、変わらないのではないでしょうか。

では、もし「AIが人間をファクトチェックする時代」が到来してしまったら。その時は時すでに遅し、「AIによる人間の侵略」といったSF的な世の中になっているのかも……。今夜の夢に出てきませんように。

次回は「素読み」、すなわち誤字脱字や差別表現などのチェックについて、AIの能力がどこまで来ているのかを考察してみます。

甲谷允人（こうや・まさと Masato Kouya）

1987年、北海道増毛町生まれ。札幌北高校、東京大学文学部倫理学科卒業。朝日新聞東京本社販売局を経て、2011年新潮社入社。校閲部員として月刊誌や単行本、新潮新書等を担当。新潮社「本の学校」オンライン講座講師も務める。

