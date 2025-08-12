日本の敗戦まもない朝鮮半島で、自らの命を賭して6万人もの在留邦人を救出し祖国へ導いた一人の男がいた。彼は、脱出工作を遂行するために工面した多額のお金を「個人的な借金」として抱えることになり、帰郷後も返済に追われる。そして彼の家族も――。『奪還 日本人難民6万人を救った男』に収めきれなかった、哀切の後日譚をお届けする。【城内康伸／ノンフィクション作家】（全2回の第2回）

第1回【「日本のシンドラー」はもう1人いた…戦後混乱期に「邦人難民6万人」の命を救った「名もなき英雄」の原動力とは】の続き。

【写真】朝鮮半島に取り残された邦人を救うため奔走した「無名の男」がいた。歴史に名を残さなかった英雄・松村義士男の「素顔」

忘れ去られた「英雄」

80年前、日本の敗戦がもたらした植民地支配から解放された朝鮮半島。国家という枠組みが崩れ落ちた異国の地で、祖国への帰還はおろか、誰もが命を繋ぐことに必死だった時代に、日本人を救い出すために奔走した男がいた。

清津市街と清津港（戦前の絵はがきより）

松村義士男（ぎしお）。その手に導かれ朝鮮半島北半部（北朝鮮）脱出した日本人難民の数は約6万人にも及ぶが、帰国後の松村を待っていたのは喝采とは程遠い現実だった。私財を投じた脱出工作の負担は、彼自身だけでなく、家族をも苦しめた。「引き揚げの神様」とまで呼ばれた無名の英雄の戦後史は、思いがけず切ない物語でもあった。

戦後、北朝鮮に取り残された日本人は約25万人。松村は進駐したソ連軍や北朝鮮当局者との困難な交渉を続け、大規模な脱出作戦を計画。脱出ルートを整備し、北朝鮮北部や東海岸に取り残された約6万人を次々と北緯38度線の南側へ送り届けた。

脱出工作で背負った「多額の借金」

1946年秋、ソ連軍による日本人の本国送還の正式な方針を確認すると、松村は脱出工作を停止。同年暮れ、送還船の一員として帰国の途に就いた。北朝鮮を離れる4日前に35歳の誕生日を迎えたばかりだった。

松村は熊本に帰郷して間もなく、長女と次女、そして、松村より10歳ほど若く内縁関係にあった三宅敏子という女性と4人で宮崎県延岡（のべおか）市に移住。正妻だった止子（よしこ）とは1949年に離婚している。

延岡では土建業「松村工務店」を開業。表面的には成功を収めているかに見えた。だが実は、松村を大いに苦しめていたものがあった。それは脱出工作に使うために借り入れた資金の返済だった。

松村が緊密に連絡を取っていた京城日本人世話会会長の古市進（ふるいち・すすむ）宛の1946年6月24日付の手紙には次のような記述がある。

〈資金関係は、元山の松本氏より報告ありたるものと思わるるも、その後、元山社会主義同盟一派の持ち逃げ等により、元山松本会長も苦悶中なり。愚生もやむを得ず、非常手段に訴え、内鮮結婚資産家の内地渡航を条件として、現在まで四十一万二、０００円を得たり〉

元山（ウォンサン）は北朝鮮東海岸の中核都市。終戦後、北朝鮮に残された日本人の預貯金はソ連軍により凍結され、資金不足が深刻化していた。このため、日本人の脱出を支援するための資金確保は各地の日本人救援団体にとって喫緊の課題だった。元山日本人世話会も例外ではなかった。

「社会主義同盟」というのはソ連軍や朝鮮側との交渉を円滑に進めるために、元山日本人世話会内に結成された団体。しかし、この団体のメンバーが世話会の資金を持ち逃げしたことで、会の財政状況は悪化する。

「38度線封鎖」が生んだ不慮の負債

この事態を見かねた松村は、日本人女性と結婚した朝鮮人資産家から41万2000円を借りることに成功した。この金額は現在の約1600万円に相当する。資産家は、自身とその配偶者が日本に渡航後、日本国内で資金を返済してもらうという条件で松村の申し出を受け入れた。

京城日本人世話会も同年4月、元山日本人世話会からの要請を受け、40万円を上限として債務を引き受けることを約束していた。松村が借りた41万2000円のうち40万円は京城日本人世話会が保証する金額にあたるが、残りの1万2000円は利息として資産家が上乗せしたとみられる。

松村が資産家から借りた金を返すためには、借り入れの証明書を京城日本人世話会に提出し、必要な支出を認めてもらう必要があった。彼は手紙で必要書類を送付したと記しているが、実際には古市の手元には届いていなかった。これは北緯38度線の封鎖による南北間通信の困難が原因と考えられる。

その結果、松村が一時的に立て替えた41万2000円は、帰国後も債務として彼に重くのしかかることとなった。

家族を残して「突然の家出」

延岡での生活も15年ほどが過ぎたとき、松村は思いがけない行動に出た。2022年1月に松村の長女から著者に届いた手紙によれば、彼女が22歳のとき、家族を延岡に残して「突然家出した」のだ。84歳になる長女はいま、山口県内の高齢者施設に身を寄せる。手紙には続きがある。

〈数年後、大阪の病院で脳梗塞で入院していた父に再会。ほとんど意識はなく、私たち（母、私、妹）が分かったのかも定かではないまま息を引き取りました〉

1967年3月、松村は大阪市城東区の総合病院で、55年の生涯を閉じた。なぜ晩年を大阪で過ごしていたのかは、謎のままだ。

彼の遺骨は熊本の市営墓地にあった松村家の墓に埋葬されたが、約15年前に墓じまいが行われた。一家の遺骨は市内の寺院に引き取られ、永代供養に付された。いまや墓地に松村の跡形はなく、記憶だけがひっそりと残されている。

松村が病床に伏している間に、延岡の事務所と自宅は失われ、死後には多額の借金だけが残った。

借金返済に尽力した「姉さん」

その重圧に耐え、残債の返済に奔走したのは内縁の敏子だった。敗戦後、化学コンビナート「日本窒素」興南（フンナム）工場のあった北朝鮮中部の興南で、日本人の救援活動を通じて松村と交流を深めた鎌田正二氏の手記によると、敏子は博多の花街に育ち、三味線の名手。その腕を生かして松村の死後まもなく、山口市の湯田温泉に居を移し、「糸子」という名で座敷に出て稼いだ花代を返済に充てていた。

「姉さん（敏子）が湯田温泉に来たのは旦那さんが亡くなってから。40代後半ぐらいだったです。最初は姉さんだけが来て、私の家で寝起きしよった。あとで来た二番目の娘さんは最初、別にアパート借りていた。そのうち、上の娘さんが来て、姉さんは私の家を出て3人で住むようになった」

そう語ってくれたのは、敏子が所属していた検番「中村席」の養女、中村佐代子さんである。

「姉さんは三味線と唄が本当にうまかった、恰幅が良くて、べっぴんさんやった。嫌みのない人だったから、人気がありました」

湯田市街には、松村の二女が「まつむら」という喫茶店を開いた。しかし、1971年に26歳の若さでがんのために倒れた。このため、それまで看護士だった長女が店を継いだ。

中村さんによると、敏子は「まだ元気なうちに（芸妓を）辞めた」というが、入手した湯田温泉の「芸妓表」によれば、1986年時点では現役だった。そして、21世紀を目前に78歳で息を引き取った。常連客で賑わった「まつむら」もやがて扉を閉じた。

中村さんの案内で、敏子と娘2人が暮らしていた家を訪ねた。トタン屋根のプレハブ平屋が6棟並ぶ一角。今は空き家になった1棟の窓から覗くと、手狭な畳部屋3つと小さな台所が見えた。女3人が肩寄せ合い、静かに、そして懸命に生きた痕跡がそこにあった。

敗戦後の混乱期にその身を賭して「究極の利他」ともいうべき救出劇を成し遂げた松村も、平時にはその輝きを失い、家族に多大な試練を与えた。時代が人間に使命を与え、また試練をも与えるのか。「引き揚げの神様」とその家族がたどった戦後史には、どこか人間の真実に触れる匂いも漂う。

第1回【「日本のシンドラー」はもう1人いた…戦後混乱期に「邦人難民6万人」の命を救った「名もなき英雄」の原動力とは】では、松村義士男が貫いた「利他の精神」の原点に迫っている。

城内康伸（しろうち やすのぶ）

1962年、京都市生まれ。中日新聞社入社後、ソウル支局長、北京特派員などを歴任し、海外勤務は14年に及ぶ。論説委員を最後に2023年末に退社し、フリーに。著書に『シルミド「実尾島事件」の真実』『猛牛（ファンソ）と呼ばれた男 「東声会」町井久之の戦後史』『昭和二十五年 最後の戦死者』（第20回小学館ノンフィクション大賞優秀賞）『金正恩の機密ファイル』『奪還 日本人難民6万人を救った男』など。

デイリー新潮編集部