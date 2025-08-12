サッカー日本代表で唯一のメダルとなる1968年のメキシコ五輪で銅メダルを獲得した際、大会得点王に輝いた釜本邦茂さんが8月10日、肺炎のため入院先の大阪府内の病院で死去した。81歳だった。

【写真】免許返納の密着取材時、笑顔の釜本さん

釜本さんの「運転免許証返納」に密着取材させてもらったことがある。2023年2月、釜本さんの79歳の誕生日前だった。返納を決めたきっかけについて、釜本さんはこう話していた。

「きっかけというのは特になかったね。運転技術も自信はまだまだある。地図も頭の中にばっちり入っていてナビを頼りにしたこともないからね。ただ、半径5キロほどの近所の慣れた道であったり、事務所までの幹線道路だけを走るようにしていたが、いろいろ意識するようになって、慣れた道だから安心というわけじゃないことを考えるようになったのも事実です。

自動車の運転では全方向に神経を張り巡らせないといけない。若い頃はそれが自然にできていたのが、歳を重ねてくることで横着になるというか、注意力が散漫になってどこかが抜けてしまう。前の車が急に止まったり、動物が飛び出してきたりしても、若い頃なら余裕で止まれていたのが、少し反応が遅れるようになった。そういったことを経験したりするようになり、返納を考えるようになった」

家族に返納に際しての特典を聞き、「モノレールが100円で乗れる」「タクシーが10％割引」などと教えられて“そりゃせなあかんなぁ…”と言ったところ、「あれよという間に返納することになってしまった」と釜本さんは苦笑いしていた。

それでも、返納当日に署内での手続きを終えた釜本さんは「あんだけ手放すのが嫌だったのに、あっけないというか、簡単なもんですわ。担当者が『釜本さん、返納ですか』と言うから『これで市内も騒がしくなくなるやろ』と返したら、笑っていました」と笑みを浮かべていた。

後日、返納後の暮らしについて聞くと「そりゃ多少は不便ですよ」としながらもこう話していた。

「事務所の往復は息子の世話になり、ゴルフに行くのも誰かに迎えに来てもらっている。家族はじめ周りの人の助けが大きい。ただ、家族は万が一のことを心配してくれて、返納を喜んでくれている。それは嬉しい。事故を起こせば大変なことになるからね。ただ、本人はそうは思っていない。“自分は大丈夫”と考える。ボクは今でも“自分は大丈夫”と思っているからね。家族に背中を押してもらわなければ、踏ん切りがつかなかったかもしれない」

高齢ドライバーによる事故は社会問題化し、運転免許返納は釜本さんが実行した当時よりもさらに社会的な課題のひとつとなっている。釜本さんが自身の経験をもとに語ったことは、今も免許返納に悩む誰かの助けになる可能性があるだろうか。

◆取材・文／鵜飼克郎（ジャーナリスト）