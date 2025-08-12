第二次世界大戦下、ドイツ人実業家のオスカー・シンドラーは1200人ものユダヤ人の命を救う。一方、戦後まもない朝鮮半島で、自らの命を賭して6万人もの在留邦人を救出し祖国へ導いた一人の男がいた――。書店に並んだ1冊のノンフィクション書籍が、期せずして「男」の血縁者の目に触れ、謎に包まれたその実像に一歩踏み込む好機に繋がった。【城内康伸／ノンフィクション作家】（全2回の第1回）

【写真】朝鮮半島に取り残された邦人を救うため奔走した「無名の男」がいた。歴史に名を残さなかった英雄・松村義士男の「素顔」

6万人を「奪還」した男の親族との出会い

今から80年前――。朝鮮半島の北部に、国家の後ろ盾もなく取り残された日本人たちのために、自らの命を顧みず奔走したひとりの民間人がいた。

闇夜の38度線突破／常松泰秀・画（平壌公立第三中学校教諭）

松村義士男（ぎしお）。昨年、彼の壮絶な脱出工作を描いたノンフィクション『奪還 日本人難民6万人を救った男』を上梓したが、その執筆段階ではたどり着けなかった親族への取材が、出版後になってようやく実現した。

そして、話を聞けば聞くほど、松村の中にあった強い使命感の背景には、彼自身の青年期に刻まれたさまざまな経験が深く影を落としていたことが見えてきた。

1945年8月、日本が敗戦を迎えると、朝鮮半島北半部（北朝鮮地域）には戦前から生活していた約25万人の日本人が取り残された。北朝鮮に進駐したソ連軍は、一方的に北緯38度線を封鎖し、南北の往来を不可能にした。北側に取り残された残留邦人は、ソ連軍の厳しい監視の下、食料も医薬品も不足する中で、飢餓や感染症に苦しむ日々を強いられた。

そのような極限状況の中、松村はソ連軍や北朝鮮の当局者と繰り返し交渉を重ね、鉄道や漁船を用いた大規模な脱出計画を実行に移す。北朝鮮北部から東海岸にかけて取り残された日本人約6万人を、次々に38度線の南へと送り出した。「引き揚げの神様」と呼ばれた彼の行動は、命をかけた自己犠牲と人道的な使命感に支えられたものであり、いまなお語り継がれるべき歴史の偉業である。

「アンタッチャブルな印象が強かったんです」

「親戚の間では、なんとなくアンタッチャブルな印象が強かったんです。そんな人がこんな立派なことをしていたなんて。にわかにアドレナリンがどっと出ました」

そう語るのは、松村の功績を知った彼の又姪にあたる米盛千裕さんだ。戦前、松村は左翼思想に傾倒し、治安維持法違反で二度にわたって検挙されていた。そのため、一部の親族の間では、彼はどこか「あまり深く詮索しないほうがよい親戚」のような存在として扱われていたというが、米盛さんは拙著で松村の功績を知ったそうだ。

松村は1911年12月、熊本県に生まれた。8人きょうだいの三番目、次男である。地元の尋常小学校を卒業すると、日本の支配下にあった朝鮮半島へと渡った。父・嘉次郎の後を追って、北朝鮮東海岸の中部、元山（ウォンサン）の地に移り住んだ。

嘉次郎は1885年生まれ。嘉次郎の三女・ユーキが1917年10月に咸鏡北道（ハムギョンプクド）城津（じょうしん、現・金策）で生まれていることから、それ以前に朝鮮に渡ったと考えられる。

嘉次郎の事業は順調で、「実業家として製材所のほかに映画館も経営していた、と聞いています」と語るのは、嘉次郎の孫にあたる草原朋子さん。嘉次郎の三男・正清の長女であり、前出した米盛さんの母である。

1926年には「合資会社松村工作所」なる企業も、元山の地に登記していた（京城商工会議所発行『朝鮮会社表』による）。業種は電気メッキ。事業の多角化ぶりがうかがえる。

「（嘉次郎には）子供がいっぱいいたけど、その一人ひとりに朝鮮人の女中さんが付いていた」と草原さんは言う。当初の暮らしは、かなり裕福だったようだ。

18歳のときに生活が一変

しかし、その生活は、松村が18歳のときに一変する。嘉次郎が45歳で急死したのだ。

「事業をやっていると借金もあるじゃないですか。父（正清）は、（嘉次郎が）亡くなると（借金取りが）やってきて、家財道具に片っ端から赤紙をベタベタ貼っていたと記憶していました。それまでは、おばあちゃま（嘉次郎の妻・ミヨ）も奥様然としていたけど、和裁とか始めて、みんなを食べさせるのに大変だったって」

草原さんの証言からは、華やかな暮らしから貧困へと転落していく一家の様子が生々しく伝わってくる。この経験が、後の松村の行動に影を落とし、また深みを与えたのではないか。

1932年4月、松村は北朝鮮中部・興南（フンナム）にあった化学コンビナート「日本窒素」興南工場で、朝鮮人労働者と労働組合の結成を試みたとして検挙される。左翼思想に傾倒した若き日。4年半後には大阪で共産党再建活動に関与したとして再び逮捕・起訴された。

その後、松村は再び朝鮮半島に渡り、興南に隣接する北朝鮮第二の都市・咸鏡南道（ハムギョンナムド）咸興（ハムン）に拠点を移す。建設会社「西松組」（現在の西松建設）に勤務し、朝鮮および中国人労務者の管理を担当していた。義兄が、同社の土木工事現場監督として名を馳せていた縁によるものである。

『西松建設創業百年史』の記録などと照らし合わせてみると、松村が従事した工事には、帝国陸軍朝鮮軍の連浦ホ（飛行場）工事や、日本窒素の創業者・野口遵が設立した朝鮮水力電気による水力発電所建設などが含まれている。

2歳で息を引き取った息子、そして、弟も

1941年1月、松村は坂本止子（よしこ）と入籍。まもなく長女と長男が生まれ、戦争の暗雲が立ちこめるなかにも、ささやかな幸福の時間が訪れる。

しかし――それは束の間だった。1945年2月、長男・隆一が2歳で夭折した。止子が里帰りしていた鹿児島県出水郡（現・出水市）の実家での悲劇だった。

追い打ちをかけるように、そのわずか1年後の1946年1月には、咸興で同居していた末弟・元日出が息を引き取る。24歳の若さだった。草原さんは語る。

「（元日出は）もともと身体が弱く、左右両利きの器用さを活かして自宅で和裁を職としていた。仕立てた時の残り布を使って私にもモンペを縫ってくれるような、優しいおじさんだったそうです」

敗戦の混乱の中、その優しさの記憶とともに、遺骨は祖国へ帰れぬまま、咸興の土に葬られた。

松村が北朝鮮に取り残された日本人たちの脱出に乗り出すのは、ちょうどその直後である。

「究極の利他」の原動力

1947年11月に松村が記した手記「東北鮮の脱出工作」には、当時の思いがこう綴られている。

〈日本人の状態は、生活基盤薄弱に加えて伝染病の猛威にさらされ、悲惨の度を加え、これらを徒にソ軍及び朝鮮人側の方針に順応せしめることは許されず、確固たる自主的計画の必要を痛感するに至った〉

父の急逝による家庭の没落、そして、愛する我が子と弟の死――。親族の証言と資料をたどるうちに、私は思うようになった。これらの深い喪失体験が、松村義士男という人物を突き動かす原動力になったのではないかと。

彼は自らの人生を差し出して、多くの人々を38度線まで送り届け、北上を繰り返した。それは、極限を生き抜いた者にしかできない勇気ある行為だと思う。

親族たちにさえ「アンタッチャブル」と映っていた松村の背中には、こうして誰もが知るべき物語があった。人間としての苦悩と再生。その波を全身でくぐり抜けた男の根底にあるのはただひとつ、痛みを知る人間としての「情」だったのではないか。

第2回【「奪還」の代償に背負った“巨額の借金”……朝鮮半島から「6万人の日本人難民」を脱出させた「引き揚げの神様」の過酷な戦後史】では、「名もなき英雄」が歩んだ知られざる後半生を取り上げている。

城内康伸（しろうち やすのぶ）

1962年、京都市生まれ。中日新聞社入社後、ソウル支局長、北京特派員などを歴任し、海外勤務は14年に及ぶ。論説委員を最後に2023年末に退社し、フリーに。著書に『シルミド「実尾島事件」の真実』『猛牛（ファンソ）と呼ばれた男 「東声会」町井久之の戦後史』『昭和二十五年 最後の戦死者』（第20回小学館ノンフィクション大賞優秀賞）『金正恩の機密ファイル』『奪還 日本人難民6万人を救った男』など。

デイリー新潮編集部