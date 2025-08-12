【ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 クラウド・ストライフ】 2026年2月28日 発売予定 価格：26,400円

スクウェア・エニックスは、可動フィギュア「ファイナルファンタジーVII リバース PLAY ARTS真 クラウド・ストライフ」を2026年2月28日に発売する。価格は26,400円。

本商品は「ファイナルファンタジーVII リバース」の主人公、クラウド・ストライフを「PLAY ARTS真」シリーズで立体化したもの。

ゲーム内のデザインが再現され、新規仕様の股関節・関節パーツが採用されクリック無しの可動で、より滑らかで広い可動域を実現。また、新ギミックとして眼球を動かすことが可能となっている。

付属には緊迫したバトル中を表現した、迫力ある交換顔が付き、眼球は通常顔・バトル顔両方が可動する。さらに、クラウドの象徴であるバスターソードと、そこにはめ込める各色のマテリアが付属する。

花を持つ手や黒マテリアを持つ手など、各種交換用のハンドパーツなども付属する。

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN： TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION： YOSHITAKA AMANO