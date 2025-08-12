100本以上の主演作をもち、“Vシネマ四天王”の1人に数えられる俳優・小沢仁志さん（63）は、数々のドラマ、映画、バラエティー番組でも活躍してきた。前編記事では、デビュー以来、“限界を超える快感”を求めて演じてきた小沢さんの撮影の秘話を明かした。今や小沢さんの名刺がわりとなった“顔面凶器”について、実際はどのように受け止めているのだろうか──。【前後編の後編。前編を読む】

【写真】壮絶な撮影現場の舞台裏を明かしてくれた“顔面凶器”俳優・小沢仁志さん（63）

＊ ＊ ＊

──“顔面凶器”と呼ばれるコワモテの容姿で、唯一無二の存在感を放ってらっしゃると思います。どのように受け止められていますか。

「オレ自身は“顔面凶器”といわれることをよろこんでないし、別に気にしてもいないけど。自分の顔を基本、イケメンとも、ひどい顔とも思っていないんだ。オレはオレ。よかったことを強いて言うなら、飲み屋のお姉ちゃんから『怖いのかなと思ったら意外に優しいんですね』っていうギャップでモテてるくらいかな」

──イメージを守ろう、としてきた部分もありますか。

「イメージなんてのは、周りの人が勝手に決めるもの。嫌な思いをさせりゃ、二度と作品をみてもらえなくなるだけだよ」

──これまでに不都合などあったりは？

「よく警官から足止めされて職務質問される。署に連れてかれて、ポケット探られて、財布から免許証、カード……全部チェックされるんだ。歌舞伎町なんて歩いたら、500メートルおきに職質だよ。めんどくせぇ。『さっき受けたとこだよ！』って（笑）」

──小沢さんの半生が綴られている自伝『波乱を愛す』では、30代なかばに制作会社を設立したものの倒産。借金を抱えても自己破産はせず、懸命に働いて返済する道を選んだことも明かしています。出演作が多いのは、それが理由でもありますか。

「そう。オレが生きてがんばってる限りは何とかなる、と思って必死で働いた。ただ、倒産したのは事業がうまくいかなかったからじゃない。会社は順調だったんだ。ところが、資金繰りに困った仕事仲間にお金を貸したんだ。周りからは『貸すな』と言われたけど、貸すって決めて貸したのはオレ。だから逃げるつもりはなかった」

──そんなことがあったとは驚きました。

「厳しい取り立てもあったけど、無い袖は振れないからどうしようもない。会社で贅沢はしていなかったし、住んでた家も取っ払って、友だちの会社のロフトに住ませてもらってた。仕事現場には、その友だちが車で送ってくれた。40歳前後の頃だね。

でも、落ち込んで、ただ暗い顔をしてたわけじゃない。普段と同じ。女の子をロフトに連れ込んだ翌朝、社員がパソコンを打つカシャカシャいう音で目が覚めたこともあった。借金抱えてても、それとこれとは別なんだよ。『おまえ、社員が出社する前に女は帰せや』って言われたけどさ（笑）」

──覚悟を決めたんですね。

「人間の本性を見たね。困っているときに助けたのに『約束の期日までに払ってください』と取り立てのようなことを言うヤツがいるかと思えば、金に困っていても『いつでもいいですから』と気遣ってくれた人もいた。この恩は一生忘れないし、この経験はオレの大きな財産になった」

──バラエティー番組に出演するようになったきっかけは？

「ヤクザ映画に出演していると、イメージが悪くて、出演をオファーしても断られることが多かった。このままではヤクザ映画が廃れてしまう。危機感を感じて、バラエティー番組で親しみやすい姿を見せて、ホワイトな世界だと知ってもらい、後輩たちに“白いバトン”を渡したい、と思ったんだよ」

── “顔面凶器”という小沢さんの枕詞も、親しみが込められていると思います。

「世間の目が変わったな、と思うのは、最近はオレのインタビュー記事が、病院内のフリーペーパーに載ったりするんだ。オレのインタビューなんて心臓に悪いんじゃないかと思うけど、『病に苦しんでいる人が、元気が出るんです』だって。不思議だなって思うよ」

──63歳になられても挑戦を続けられるのはなかなかできないことだと思います。今後の野望はありますか。

「同い年63歳のトム・クルーズがライバルだと思ってるんだ。『ミッションインポッシブル8』でみせた、飛行機にぶら下がってるスタントとか見てると、ムラムラしてくるんだよ。俺らは予算が少ないから、ぶっつけ本番でもやってやると今でも思ってるよ」

「諦めが悪いことが自慢」と語る小沢さん。フィルムの中で“顔面凶器”の活躍をまだまだ見続けることができそうだ──。

（了。前編から読む）

取材・文／中野裕子 撮影／五十嵐美弥