“顔面凶器”といわれるコワモテと、鍛え上げた肉体をいかした激しいアクションで、映画やVシネマを中心に活躍してきた俳優・小沢仁志さん（63）。2022年、還暦を機に製作総指揮・主演アクション映画『BAD CITY』を世に出し、この7月には、初の自伝『波乱を愛す』（KADOKAWA）を発売する。

【写真】“顔面凶器”といわれるコワモテ俳優・小沢仁志さん（63）笑顔で応じる場面も

60歳を過ぎて、なお血気盛んな小沢さんに、初の自伝を著した心境や、代表作『スクール☆ウォーズ』や『ビー・バップ・ハイスクール』について聞くと、意外な答えが返ってきた──。【前後編の前編】

＊ ＊ ＊

「知らない人からどう思われるとか、気にしたことはないね。街を歩くときも、飲みに行くときも変装はしない。“顔は歩く看板”だと思ってるからさ」──20歳で役者の世界に飛び込み、コワモテ俳優として42年。我が道を歩いてきた小沢さんが、人生で初めて半生を振り返り、己と向き合った。きっかけは自伝本のオファーだった。

「編集者からやってみないか、と言われ、そんな大それたことはやってきてないし、過去は振り返らないタチだけど、この年齢になるとこれまでを振り返った話が求められるんだな。今までやってこなかったことを拾っていこうかなと思ったんだ」

──振り返ってみていかがでしたか。

「振り返ったからといって、オレはオレで、考え方とかはこれまでと変わらない。積み重ねていくタイプだから。今日より明日だと前を見て、これからもっとすごいことがあるかもしれない、と思ってる。ただ、読んだ人がこんな考え方もあるんだ、生き方もあるんだ、と知って気が楽になってもらえたらいいな、と思うよ」

──高校を卒業してこの世界に入り、21歳で人気ドラマ『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）でデビューされました。23歳のときに出演した学園ドラマ『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』（TBS系）と、24歳のときから出演した東映映画『ビー・バップ・ハイスクール』シリーズで不良役を演じ、知られるようになりました。

「映画館『丸の内TOEI』が今年7月27日に閉館するというんで、『ビー・バップ・ハイスクール』が記念上映されてて、（仲村）トオルが挨拶してるニュースをテレビで見たよ。閉館なんて切ないね。あの作品で、オレは自分の限界を超える快感を得ちまったんだから」

──たしかに、『ビー・バップ・ハイスクール』のケンカアクションは迫力がありました。

「ラストシーンの最初の撮影で、オレは足を骨折したんだよ。なのに、映像を確認したら、那須（博之）監督が『ちょっと暗いな』って言って、『明日もう一回撮り直す。小沢、追っかけて走るシーンから入るけど大丈夫だな？』って。オレが骨折してるのを知ってるのに（笑）。ギプスで固めたら走れないから、サイズ大きめのずんどうの下に板を入れて、それと足をガムテープでガンガンに固めて走ったよ。

その後は、雨を降らせて格闘シーンの撮影。20回もテストやってから本番だったんだ。ドロドロになって、身体は鉛のように重くなって思うように動かない。『よーい、スタート』って声がかかった瞬間、意識が飛んで無音になった。ビンタされて意識が戻ったら、オレは地べたにのびてて、トオルが上からオレを見て笑ってた。

その間の記憶がないから、やべえ、『もう1回？』って聞いたら、『OKだよ』って（笑）。後で映像を観たら『オレ、こんなのやってたんだ！？』って自分で驚いた。すげえなって。そっから、さらなる高みを目指してきたんだ」

──その前年の『スクール☆ウォーズ〜泣き虫先生の7年戦争〜』では、制作陣に「なかなかワルそうな見た目でいいじゃないか」と気に入られてキャスティングされたとか。

「そう。しかも、脚本が固まっていなかったみたいで、まだどうなるかわからなかったから、新人のオレが起用されたんだ。番組が終わった後の打ち上げで、大映のお偉いさんに『おまえは運が良かった』って言われたよ。

キャリアが長くなってきたら、代表作があるって素晴らしいことなんだな、と感じるようになった。今のディレクターや監督、プロデューサーが『ビー・バップのファンでした』って言って、オレをキャスティングしたりするからさ。昔はみんなオレの顔を見ると『スクール☆ウォーズ』と『ビー・バップ・ハイスクール』のことしか言わねぇから、『うるせえな』と思ってたんだけど」

──1995年に3000万円の低制作費で2億円の宣伝活動が話題となった映画『SCORE』（松竹）は話題となりました。

「あれはフィリピンでロケをやったんだけど、オレが崖をゴロゴロ転がり落ちていくシーンがあって、30メートルくらいの高さの採石場でさ。転がって最後、相手役がオレの手をつかんで崖から落ちるのを止めて、オレは崖からぶら下がってんだけど、あれ、命綱つけてねえから。『汗で手が滑ったら、下まで真っ逆さまだな』って思いながら撮ってたよ」

──年齢を重ねても身体を張っていますね。

「2006年の『BROS 流血の絆』のときも、爆弾で吹き飛ばされるシーンを撮ろうとしたら死ぬかと思った。オレは崖めがけて走っていくんだけど、その後ろでナパーム弾を爆発させて、その勢いで崖をダイブ。

ところが、爆風より先にものすごい熱波が襲ってきたんだ。『やべえ、目が潰れる』ってとっさに目をつぶってダイブしたから、崖下に敷いたマットなんて見てらんない。真横に吹き飛ばされてさ。着地してみたらギリギリ、マットの上。スタッフが濡れた毛布持って駆け寄ってきて、オレに抱きついてきたよ」

──ハリウッドのアクション映画も、フィリピンで撮影されている作品は少なくないとか。フィリピンでは思い切った撮影ができるのですね。

「映画撮影に理解があって、話が早い。戦車1台と50人くらいの一個小隊を借りて撮影したこともある。オレは『危険をかう男』のとき、『ホテルを借りるのはめんどくせえ』って、スラム街のゴミの山の上に寝泊まりもしてみた。電気はないし、風呂代わりに、隣に流れる黄色い川に石けん持って飛び込んで。スタッフが『大丈夫ですか！？』って驚いてたけど、全然平気だったよ」

壮絶な撮影現場の舞台裏を明かしてくれた小沢さん。後編記事では、借金も背負ったという波瀾万丈の謎の私生活や“顔面凶器”と恐れられることへの思いなどを明かしてくれた。【後編に続く】

取材・文／中野裕子（ジャーナリスト） 撮影／五十嵐美弥